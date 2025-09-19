|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 19.9.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Konštantín
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
Slovenské pivo ovládlo Európu. Grand Šampión 2024 si teraz vychutnáte v centre Bratislavy
Vlastné remeselné pivo, butikové vína a autorské koktaily vytvárajú harmonickú skladbu chutí, ktorá spája tradíciu s inováciou. V dobe, keď väčšina podnikov stavia na ...
Zdieľať
19.9.2025 (SITA.sk) - Vlastné remeselné pivo, butikové vína a autorské koktaily vytvárajú harmonickú skladbu chutí, ktorá spája tradíciu s inováciou.
V dobe, keď väčšina podnikov stavia na osvedčených receptoch a importovaných značkách, PaB Donau volí odvážnejšiu cestu vlastnej produkcie. V centre Bratislavy ponúka výnimočnú kombináciu -- vlastné remeselné pivo z pivovaru Pálffy Brauerei, autorské vína z vinárstva VIAJUR a koktaily, ktoré majú nielen chuť, ale aj príbeh a charakter. Výsledok? Zážitok z nápojov, ktorý dokáže prepojiť dedičstvo monarchie s požiadavkami moderného konzumenta.
Najväčšou hviezdou alkoholovej ponuky je bezpochyby pivo Terkin, tmavý dúšok z pivovaru Pálffy Brauerei, ktorý sa stal Grand šampiónom 2024. Toto prestížne ocenenie z najväčšej súťaže remeselných pív v strednej Európe nie je náhoda -- je výsledkom kombinácie tradičných sládkovských postupov s modernými technológiami kontroly kvality.
Pivo vzniká v historických priestoroch Kaštieľa Pálffy vo Svätom Jure, kde sa tradičné receptúry stretávajú s najnovšími požiadavkami na kvalitu a konzistenciu. "Každý dúšok chutí ako príbeh," píšu o svojom pive v PaB Donau, a nie je to len marketingová fráza.
Terkin charakterizuje bohatú maltovú chuť. Tmavá farba a krémová pena robia z neho ideálny doplnok k výrazným jedlám rakúsko-uhorskej kuchyne.
Okrem oceneného Terkinu ponúka PaB Donau aj ďalšie špeciality z produkcie Pálffy Brauerei. V stálej ponuke nájdete jemnú cisársku desinku - ideálnu pre milovníkov tradičných chutí. Pre odvážnejších konzumentov je tu výrazná IPA s charakteristickou horkosťou a citrusovými arómami.
Dôležité je, že pivo sa nepodáva v krčmovom štýle, ale v modernom, dôstojnom prostredí s výhľadom na Dunaj.
Všetky pivá sa čapujú z tankov pri ideálnej teplote a podávajú sa v správnych typoch pohárov, ktoré podčiarkujú ich aromatický profil. Personál je vyškolený v základoch degustácie a dokáže hosťom poradiť s výberom piva k príslušnému jedlu.
Vínnu kartu v PaB Donau nevytvárajú kompromisy, ale jasná vízia kvality a originality. Dominujú jej vína z vlastného vinárstva VIAJUR, ktoré sídli v historických pivničkách toho istého Kaštieľa Pálffy vo Svätom Jure. Hviezda kolekcie -- JurSecco -- reprezentuje slovenskú interpretáciu prosecca a stáva sa fenoménom medzi milovníkmi kvalitných šumivých vín.
Víno je svieže, šarmantné a ideálne nielen ako aperitív, ale aj ako doplnok k ľahším jedlám rakúsko-uhorskej kuchyne. Jeho popularita medzi hosťami PaB Donau potvrdzuje, že slovenské víno môže konkurovať uznávaným zahraničným značkám.
Portfólio VIAJUR dopĺňajú sekty vyrobené tradičnou metódou s druhotným kvasením vo fľaši. Tieto vína reprezentujú vrchol snahy slovenských vinárov konkurovať špičkovým šampanským. Dlhé zrenie na kvasinkách dodáva vínam komplexnosť a eleganciu, zatiaľ čo jemné bublinky vytvárajú nezabudnuteľný zážitok.
Okrem šumivých vín ponúka karta aj výber butikových tichých vín z vlastnej produkcie. Ide o malé série, často vína z jedného vinohradu, ktoré vyjadrujú charakter konkrétnych lokalít a ročníkov. Dopĺňa ich výber starostlivo vybraných talianskych, francúzskych a rakúskych značiek, ktoré zodpovedajú filozofii podniku: kvalita pred kvantitou, autenticita pred komerčnými trendmi.
Najkreatívnejšiu časť pitnej ponuky predstavujú autorské koktaily inšpirované postavami z obdobia monarchie. Každý drink má vlastné meno, charakter a príbeh, ktorý sa dostáva k hosťom prostredníctvom špecializovanej karty koktailov. "Nudné koktaily nechávame iným," deklaruje podnik svoju filozofiu.
Koktaily vytvárajú skúsení barmani, ktorí hľadajú inšpiráciu v historických postavách a aplikujú moderné barmanské techniky. Každý drink má vlastné meno, charakter a príbeh, ktorý sa dostáva k hosťom prostredníctvom špecializovanej karty koktailov.
Od bubliniek po horké tóny a jemne ovocné kombinácie -- každý hosť si nájde koktail podľa svojej chuti. Dôležité je, že každý drink má svoju identitu a nie je len náhodnou kombináciou alkoholu a mixov.
Zaujímavé riešenie predstavujú bezalkoholické alternatívy -- aj tie majú štýl a premyslenú kompozíciu. Nejde o štandardné nealko verzie známych koktailov, ale o originálne kreácie využívajúce kvalitné ovocné šťavy, bylinky, koreniny a ďalšie prírodné ingrediencie.
Tieto drinky dokážu poskytnúť podobne komplexný chuťový zážitok ako ich alkoholické verzie. Každý hosť si tak môže vychutnať kvalitný nápojový zážitok nezávisle od svojich preferencií či zdravotného stavu.
PaB Donau navštevujú rôzne typy hostí -- od miestnych, ktorí hľadajú kvalitný každodenný zážitok, po návštevníkov mesta objavujúcich bratislavskú gastroscénu. Priestor s terasou a výhľadom na rieku vytvára ideálne prostredie pre každodenné stretnutia aj reprezentačné podujatia.
Filozofia dokonalo prepája históriu so súčasnosťou. Historické odkazy sú prítomné ako odľahčený doplnok -- cez názvy koktailov, dizajnové prvky či filozofiu varenia a miešania nápojov -- no hlavnou témou zostáva kvalita, remeselnosť a mestský štýl života.
Eurovea 2 s vysokou dennou návštevnosťou predstavuje ideálnu platformu pre tento typ konceptu. PaB Donau má ambíciu stať sa miestom, kde sa pravidelne stretávajú obchodní partneri, priatelia aj rodiny, ktoré spája láska k dobrému pitiu a kvalitnej gastronómii.
V čase, keď sa väčšina podnikov spolieha na osvedčené recepty a dodávateľské reťazce, PaB Donau ide odvážnejšou cestou vlastnej produkcie. Kontrola kvality od surovín až po finálne podanie umožňuje vytvorenie jedinečného zážitku, ktorý sa ťažko kopíruje.
Synergia medzi pivovarom, vinicami a reštauráciou umožňuje hosťom ochutnať čerstvo natočené pivo a kvalitné vína z vlastnej produkcie na jednom mieste.
Pre Bratislavu to znamená ďalšie kvalitné miesto, kde sa môžu stretnúť vybrané suroviny, tradičné postupy a moderné nároky na zážitok. PaB Donau ukazuje, že slovenská gastronómia dokáže konkurovať európskym štandardom.
Eurovea 2, Bratislava
www.pabdonau.sk
Vlastné pivo: palffybrauerei.sk
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Slovenské pivo ovládlo Európu. Grand Šampión 2024 si teraz vychutnáte v centre Bratislavy © SITA Všetky práva vyhradené.
V dobe, keď väčšina podnikov stavia na osvedčených receptoch a importovaných značkách, PaB Donau volí odvážnejšiu cestu vlastnej produkcie. V centre Bratislavy ponúka výnimočnú kombináciu -- vlastné remeselné pivo z pivovaru Pálffy Brauerei, autorské vína z vinárstva VIAJUR a koktaily, ktoré majú nielen chuť, ale aj príbeh a charakter. Výsledok? Zážitok z nápojov, ktorý dokáže prepojiť dedičstvo monarchie s požiadavkami moderného konzumenta.
Terkin -- tmavý dúšok, ktorý dobyl srdcia odborníkov
Najväčšou hviezdou alkoholovej ponuky je bezpochyby pivo Terkin, tmavý dúšok z pivovaru Pálffy Brauerei, ktorý sa stal Grand šampiónom 2024. Toto prestížne ocenenie z najväčšej súťaže remeselných pív v strednej Európe nie je náhoda -- je výsledkom kombinácie tradičných sládkovských postupov s modernými technológiami kontroly kvality.
Pivo vzniká v historických priestoroch Kaštieľa Pálffy vo Svätom Jure, kde sa tradičné receptúry stretávajú s najnovšími požiadavkami na kvalitu a konzistenciu. "Každý dúšok chutí ako príbeh," píšu o svojom pive v PaB Donau, a nie je to len marketingová fráza.
Terkin charakterizuje bohatú maltovú chuť. Tmavá farba a krémová pena robia z neho ideálny doplnok k výrazným jedlám rakúsko-uhorskej kuchyne.
Rozmanitosť pre každý vkus
Okrem oceneného Terkinu ponúka PaB Donau aj ďalšie špeciality z produkcie Pálffy Brauerei. V stálej ponuke nájdete jemnú cisársku desinku - ideálnu pre milovníkov tradičných chutí. Pre odvážnejších konzumentov je tu výrazná IPA s charakteristickou horkosťou a citrusovými arómami.
Dôležité je, že pivo sa nepodáva v krčmovom štýle, ale v modernom, dôstojnom prostredí s výhľadom na Dunaj.
Všetky pivá sa čapujú z tankov pri ideálnej teplote a podávajú sa v správnych typoch pohárov, ktoré podčiarkujú ich aromatický profil. Personál je vyškolený v základoch degustácie a dokáže hosťom poradiť s výberom piva k príslušnému jedlu.
JurSecco -- slovenská odpoveď na prosecco
Vínnu kartu v PaB Donau nevytvárajú kompromisy, ale jasná vízia kvality a originality. Dominujú jej vína z vlastného vinárstva VIAJUR, ktoré sídli v historických pivničkách toho istého Kaštieľa Pálffy vo Svätom Jure. Hviezda kolekcie -- JurSecco -- reprezentuje slovenskú interpretáciu prosecca a stáva sa fenoménom medzi milovníkmi kvalitných šumivých vín.
Víno je svieže, šarmantné a ideálne nielen ako aperitív, ale aj ako doplnok k ľahším jedlám rakúsko-uhorskej kuchyne. Jeho popularita medzi hosťami PaB Donau potvrdzuje, že slovenské víno môže konkurovať uznávaným zahraničným značkám.
Sekty a butikové vína s charakterom
Portfólio VIAJUR dopĺňajú sekty vyrobené tradičnou metódou s druhotným kvasením vo fľaši. Tieto vína reprezentujú vrchol snahy slovenských vinárov konkurovať špičkovým šampanským. Dlhé zrenie na kvasinkách dodáva vínam komplexnosť a eleganciu, zatiaľ čo jemné bublinky vytvárajú nezabudnuteľný zážitok.
Okrem šumivých vín ponúka karta aj výber butikových tichých vín z vlastnej produkcie. Ide o malé série, často vína z jedného vinohradu, ktoré vyjadrujú charakter konkrétnych lokalít a ročníkov. Dopĺňa ich výber starostlivo vybraných talianskych, francúzskych a rakúskych značiek, ktoré zodpovedajú filozofii podniku: kvalita pred kvantitou, autenticita pred komerčnými trendmi.
Autorské koktaily s historickým príbehom
Najkreatívnejšiu časť pitnej ponuky predstavujú autorské koktaily inšpirované postavami z obdobia monarchie. Každý drink má vlastné meno, charakter a príbeh, ktorý sa dostáva k hosťom prostredníctvom špecializovanej karty koktailov. "Nudné koktaily nechávame iným," deklaruje podnik svoju filozofiu.
Koktaily vytvárajú skúsení barmani, ktorí hľadajú inšpiráciu v historických postavách a aplikujú moderné barmanské techniky. Každý drink má vlastné meno, charakter a príbeh, ktorý sa dostáva k hosťom prostredníctvom špecializovanej karty koktailov.
Od bubliniek po horké tóny a jemne ovocné kombinácie -- každý hosť si nájde koktail podľa svojej chuti. Dôležité je, že každý drink má svoju identitu a nie je len náhodnou kombináciou alkoholu a mixov.
Sofistikované bezalkoholické alternatívy
Zaujímavé riešenie predstavujú bezalkoholické alternatívy -- aj tie majú štýl a premyslenú kompozíciu. Nejde o štandardné nealko verzie známych koktailov, ale o originálne kreácie využívajúce kvalitné ovocné šťavy, bylinky, koreniny a ďalšie prírodné ingrediencie.
Tieto drinky dokážu poskytnúť podobne komplexný chuťový zážitok ako ich alkoholické verzie. Každý hosť si tak môže vychutnať kvalitný nápojový zážitok nezávisle od svojich preferencií či zdravotného stavu.
Atmosféra, ktorá spája generácie a štýly
PaB Donau navštevujú rôzne typy hostí -- od miestnych, ktorí hľadajú kvalitný každodenný zážitok, po návštevníkov mesta objavujúcich bratislavskú gastroscénu. Priestor s terasou a výhľadom na rieku vytvára ideálne prostredie pre každodenné stretnutia aj reprezentačné podujatia.
Filozofia dokonalo prepája históriu so súčasnosťou. Historické odkazy sú prítomné ako odľahčený doplnok -- cez názvy koktailov, dizajnové prvky či filozofiu varenia a miešania nápojov -- no hlavnou témou zostáva kvalita, remeselnosť a mestský štýl života.
Eurovea 2 s vysokou dennou návštevnosťou predstavuje ideálnu platformu pre tento typ konceptu. PaB Donau má ambíciu stať sa miestom, kde sa pravidelne stretávajú obchodní partneri, priatelia aj rodiny, ktoré spája láska k dobrému pitiu a kvalitnej gastronómii.
Vlastná produkcia ako konkurenčná výhoda
V čase, keď sa väčšina podnikov spolieha na osvedčené recepty a dodávateľské reťazce, PaB Donau ide odvážnejšou cestou vlastnej produkcie. Kontrola kvality od surovín až po finálne podanie umožňuje vytvorenie jedinečného zážitku, ktorý sa ťažko kopíruje.
Synergia medzi pivovarom, vinicami a reštauráciou umožňuje hosťom ochutnať čerstvo natočené pivo a kvalitné vína z vlastnej produkcie na jednom mieste.
Pre Bratislavu to znamená ďalšie kvalitné miesto, kde sa môžu stretnúť vybrané suroviny, tradičné postupy a moderné nároky na zážitok. PaB Donau ukazuje, že slovenská gastronómia dokáže konkurovať európskym štandardom.
PaB Donau
Eurovea 2, Bratislava
www.pabdonau.sk
Vlastné pivo: palffybrauerei.sk
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Slovenské pivo ovládlo Európu. Grand Šampión 2024 si teraz vychutnáte v centre Bratislavy © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Policajti chcú vyššie platy, nie antistresové loptičky. Liberáli považujú Deň ministerstva vnútra za frašku – VIDEO
Policajti chcú vyššie platy, nie antistresové loptičky. Liberáli považujú Deň ministerstva vnútra za frašku – VIDEO
<< predchádzajúci článok
Slovensko píše dejiny vesmíru: 3IPK spustila blockchain na Medzinárodnej vesmírnej stanici ISS
Slovensko píše dejiny vesmíru: 3IPK spustila blockchain na Medzinárodnej vesmírnej stanici ISS