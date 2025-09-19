Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 19.9.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Konštantín
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

19. septembra 2025

Policajti chcú vyššie platy, nie antistresové loptičky. Liberáli považujú Deň ministerstva vnútra za frašku – VIDEO


Tagy: Deň Ministerstva vnútra SR Minister vnútra SR Platy policajtov

Strana Sloboda a Solidarita (SaS) kritizuje ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (



Zdieľať
6745ee8a0be50649062697 1 676x451 19.9.2025 (SITA.sk) - Strana Sloboda a Solidarita (SaS) kritizuje ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD) za predražené a podľa nej nezmyselné výdavky na podujatie Deň ministerstva vnútra, ktoré namiesto reálnej podpory policajtov slúži iba ako PR akcia.


"Matúš Predraž Všetko opäť ukazuje svoje schopnosti predražiť všetko, čo sa rozhodne nakúpiť alebo zorganizovať. V minulosti sa Dni ministerstva vnútra organizovali za menej ako 50-tisíc eur, dnes ich organizuje za 600-tisíc – čiže dvanásťkrát viac," poukázal poslanec SaS Juraj Krúpa.

Nezmyselné nákupy


Ako pripomenul, celé podujatie sa dostalo do pozornosti už pred mesiacom, keď SaS upozornila na nezmyselné nákupy. "Minister si objednal 15-tisíc antistresových loptičiek, 15-tisíc balení cukríkov či 100 sád na plážový tenis. A ja sa pýtam ministra Eštoka, či to myslí vážne – v čase, keď štát konsoliduje financie a ožobračuje ľudí," zdôraznil Krúpa.

Poslanec zároveň podotkol, že ministrovi vnútra v uliciach protestujú policajti, ktorých oklamal, pretože namiesto sľúbeného zvýšenia platov im vláda zvyšuje odvody a reálne budú mať menej peňazí, ako mali doteraz.

"A minister si medzitým robí PR za 600-tisíc eur. Policajti mi píšu, že nechcú žiadne antistresové loptičky, ale normálne platy, z ktorých dokážu vyžiť, aby nemuseli mať dve práce a lepiť smeny," podčiarkol poslanec.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Podujatie považujú za frašku


SaS považuje podujatie za frašku, ktorá poškodzuje dôveryhodnosť polície. "Oficiálne má ísť o propagáciu práce polície a zvýšenie jej dôveryhodnosti. Ak to minister myslí vážne, najlepšie, čo môže urobiť, je odstúpiť. Nič totiž nezvýši dôveryhodnosť polície tak, ako keď na jej čele nebude stáť Matúš Šutaj Eštok," uzavrel Krúpa.

Ministerstvo vnútra organizuje v piatok a v sobotu Dni ministerstva vnútra v bratislavskom výstavisku Incheba. Robilo aj verejné obstarávanie za účelom komplexného organizačného a technického zabezpečenia podujatia. Na ministerstve vnútra je pritom organizačný odbor, ktorý má niekoľko stoviek zamestnancov, upozornil exminister vnútra Roman Mikulec (hnutie Slovensko).

Podujatie má predstaviť všetky zložky rezortu


Ministerstvo vnútra argumentuje, že podujatie má predstaviť všetky zložky rezortu, teda políciu, hasičov, záchranárov, ako aj civilnú ochranu verejnosti po prvýkrát komplexne, transparentne, s účasťou občanov a s dôrazom na prezentáciu práce, ktorú zamestnanci rezortu v teréne robia denne za každého počasia, často v ohrození vlastného zdravia.

"Pripravované dni ministerstva vnútra sú investíciou do dôvery občanov, do vzdelávania detí, do prevencie, do úcty k ľuďom v uniforme, ale aj špičkovým odborníkom pôsobiacich v rezorte vnútra," vyhlásil rezort.


Zdroj: SITA.sk - Policajti chcú vyššie platy, nie antistresové loptičky. Liberáli považujú Deň ministerstva vnútra za frašku – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Deň Ministerstva vnútra SR Minister vnútra SR Platy policajtov
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Elektronické náramky boli 10 rokov takmer nepoužívané, no stáli 80 miliónov. Teraz podľa PS hrozí rovnaký scenár
<< predchádzajúci článok
Slovenské pivo ovládlo Európu. Grand Šampión 2024 si teraz vychutnáte v centre Bratislavy

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 