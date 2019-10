Slovenské potraviny získali miesto na prestížnom veľtrhu v Nemecku

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Marko Erd Foto: TASR - Marko Erd

Bratislava/Kolín nad Rýnom 9. októbra (TASR) – Slovenské potraviny vzbudzujú pozornosť tisícov návštevníkov jedného z najvýznamnejších obchodno-kontraktačných veľtrhov na svete. Nemecký veľtrh Anuga je prehliadkou top inovácií a trendov, ktoré formujú budúcnosť potravinárstva. Slovenskému výrobcovi funkčných tyčiniek sa podarilo dostať do exkluzívneho výberu najinovatívnejších produktov z celého sveta. Informovala o tom Lenka Sameková z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR.uviedla podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná (SNS). Na jubilejnom 100. ročníku sa zišlo rekordných 7500 vystavovateľov z celého sveta. Figuruje medzi nimi aj 18 slovenských výrobcov.Ústrednou témou jubilejného ročníka veľtrhu Anuga sú vegánske produkty - rastlinné alternatívy pre mäso a ryby. Pozornosť sa zameriava aj na funkčné potraviny, a to hlavne na produkty obohatené o proteíny a tiež potraviny bez lepku a GMO. V centre záujmu svetového potravinárstva sú takisto kóšer a halal produkty, po ktorých sa zvyšuje dopyt. Trendy udávajú aj výrobcovia organických potravín a takzvaných ready-to-eat produktov, ktoré čelia čoraz prísnejším nárokom na zdravé zloženie. Medzi potravinami sa čoraz viac objavujú superfood produkty, z ktorých najvýraznejšie rastú na popularite tekvicové semienka, slnečnicové semienka, quinoa a ľanové semienka.podotkol Milan Lapšanský, generálny riaditeľ sekcie potravinárstva a obchodu MPRV SR.Agrorezort pri tejto príležitosti zorganizoval podnikateľskú misiu, do ktorej sa zapojilo 24 slovenských výrobcov. Návšteva veľtrhu je pre nich jedinečnou príležitosťou zoznámiť sa s veľtrhom svetovej úrovne, nazbierať inšpiráciu a aj obchodné kontakty.Anuga je jedným z najväčších obchodno–kontraktačných veľtrhov zameraných na potravinársky priemysel v rámci Európy. Koná sa v dvojročných intervaloch a strieda sa s potravinárskym veľtrhom SIAL v Paríži. Posledný ročník prilákal rekordných 165.000 návštevníkov zo 198 krajín. Člení sa na 10 podvýstav podľa komodít, a to mäso a mäsové produkty, mlieko a mliečne výrobky, čerstvé a mrazené produkty, nápoje, ovocie a zelenina a cestoviny. Veľtrh sa koná v Kolíne nad Rýnom od 5. do 9. októbra 2019.