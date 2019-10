Ruské súdy potvrdili tresty väzenia pre účastníkov protestov v Moskve

Zábery z demonštrácií v Moskve. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 9. októbra (TASR) - Na súdoch v Moskve sa v stredu konali odvolacie konania v kauzách dvoch mužov odsúdených v súvislosti s pochodmi a zhromaždeniami, ktoré sa počas leta konali v Moskve na protest proti nezaregistrovaniu nezávislých kandidátov do komunálnych volieb.Ako informoval spravodajský server Novaja gazeta, v prípade Kirilla Žukova súd potvrdil trest tri roky väzenia za údajný útok na verejného činiteľa, ku ktorému došlo 27. júla počas protestného zhromaždenia v Moskve.Súd nižšieho stupňa uznal Žukova vinným za to, že sa pokúsil zdvihnúť kryt očí na prilbe, čím spôsobil danému príslušníkovi Ruskej gardy fyzickú bolesť.Sudcovia, ktorí v kauze rozhodovali, odmietli predložiť vecné dôkazy alebo lekárske expertízy dosvedčujúce spôsobenú bolesť.Žukov vo svojom príhovore pred súdom odmietol svoju vinu. Poukázal aj na výpoveď poškodeného, podľa ktorého chcel Žukov manipuláciou s prilbou len upútať jeho pozornosť, a žiadal dať mu "druhú šancu".Žukov však odmietol aj tento návrh - vysvetlil, že žiadnu druhú šancu nepotrebuje, pretože je nevinný.V prípade Ivana Podkopajeva, odsúdeného za útok na verejného činiteľa, odvolací súd v stredu vzal do úvahy kompenzáciu morálnej ujmy poškodeného ako poľahčujúcu okolnosť a znížil mu trest väzenia z troch na dva roky.Podkopajev sa podľa vyšetrovateľov previnil tým, že počas zhromaždenia, ktoré sa v Moskve konalo 27. júla, striekal obranný sprej smerom k príslušníkom polície a Ruskej gardy. Podkopajev odmietol priznať vinu, dodal server Novaja gazeta.Vo svojej záverečnej reči Podkopajev vyzval spoluobčanov, aby pokračovaliDodal, že