Slovenské protifašistické hnutie je znepokojené nad rozhodnutím sudkyne v prípade Bombica, hovorí o nebezpečnom posune v chápaní trestnoprávnej zodpovednosti

9.12.2024 (SITA.sk) - Extrémizmus Daniela Bombica je jasný a ním samotným neskrývaný. Upozornilo na to Slovenské protifašistické hnutie (SPH) , ktoré tak vyjadrilo znepokojenie nad rozhodnutím sudkyne Mestského súdu Bratislava IV voči Denníku N Ako hnutie pripomenulo, Denníku N nariadili, aby sa zdržal zverejňovania a šírenia tvrdení o tom, že je Bombic neonacista, extrémista či antisemita, a to až do právoplatného skončenia trestného stíhania. Slovenské protifašistické hnutie už dlhodobo upozorňuje a varuje pred šírením rôznych foriem extrémistických ideológií a postojov."V celej histórií sa rôzne formy extrémizmu a fašizmu šírili vždy najprv plazivým spôsobom. O to nebezpečnejšie je, keď získavajú legitimitu vo vládnej, zákonodarnej aj súdnej moci. Vtedy skutočne hrozí nebezpečenstvo, že sa extrémistické názory zmocnia aj orgánov štátu," upozornilo hnutie.Slovenské protifašistické hnutie vysvetlilo, že sudkyňa sa v tejto súvislosti odvoláva na prezumpciu neviny. Podľa hnutia tu však ide o nebezpečný posun v chápaní trestnoprávnej zodpovednosti."Nemôže sa vzťahovať na označovania osoby či pomenúvania jej názorov. Byť extrémistom, neonacistom alebo antisemitom totiž nie je trestné. A žiadne konanie nie je v tomto zmysle proti Bombicovi vedené," priblížilo hnutie a upozornilo, že to, čo je však trestné, je šírenie, podnecovanie a rozširovanie takýchto názorov a postojov.Slovenské protifašistické hnutie zdôraznilo, že to, že je niekto extrémista, nie je vo verejnom priestore podozrenie, ale názor. V takomto prípade by potom podľa hnutia nemohol niekto označovať iných alebo samého seba ako konzervatívca, kozmopolitu, populistu, liberála či národniara. Hnutie vysvetlilo, že ide o spoločensky zabehanú svetonázorovú kategorizáciu ľudí a ich názorov."Žiadne z týchto označení nemieri na trestnoprávnu zodpovednosť," dodalo SPH, podľa ktorého je, naopak, práve pokus o zákaz pomenúvania javov a názorov krajne nebezpečný. Obmedzuje to podľa hnutia verejnú kryštalizáciu názorov či postojov, a práve takáto forma obmedzenia slobody slova je len ďalším "posunom plazivého fašizmu v našej spoločnosti".Hnutie podotklo, že žiadna sloboda slova neobmedzuje právo kohokoľvek dožadovať sa ochrany svojej dôstojnosti a cti, a teda aj Bombica. "Ten sa však o takúto ochranu neusiloval – pretože v jeho prípade je jeho extrémizmus a antisemitizmus jasný a ním samotným neskrývaný," vyhlásilo SPH, ktoré preto vyzýva zákonodarcov, vládnych a súdnych činiteľov, aby sa vyhli akýmkoľvek formám legitimizácie a podpory hnutí a názorov, ktoré smerujú k potlačeniu práv a slobôd a podnecovaniu rasovej, národnostnej či etnickej nenávisti.Na sociálnej sieti sa v tejto súvislosti vyjadril aj šéfredaktor Denníka N Matúš Kostolný . "Súd zakázal, aby sme o Bombicovi písali tri slová, ktoré ho dokonale vystihujú. Nemôže nám však zakázať, aby sme toto rozhodnutie namietali. Nemôže nám ani zakázať, aby sme o Bombicovi písali, keď sa znovu bude vyhrážať, keď bude klamať a ohrozovať nevinných ľudí," zdôraznil Kostolný a dodal, že súd im nemôže zakázať písať ani o tom, že tento prípad ukazuje, že súčasná vláda má blízko k neonacistom, extrémistom a antisemitom. Boris Susko sa v reakcii na slová Kostolného na sociálnej sieti vyjadril, že Denník N necháva svojich čitateľov vulgárne útočiť na sudkyňu, lebo sa im nepáči jej rozhodnutie."Kostolný kritizuje nenávistné prejavy Bombica a súčasne na sociálnej sieti otvára ring voľný pre svojich sympatizantov, aby sprosto útočili na sudkyňu za jej nezávislé rozhodnutie. Takéto útoky musíme rezolútne odmietnuť," vyhlásil Susko.Denník N podľa Suska spochybňuje celú justíciu a ústavný súdny systém a podnecuje na nerešpektovanie súdnych rozhodnutí a tiež nenávisť voči sudcom, ktorý nerozhodnú tak, ako si to denník želá."Na jednej strane kritizuje, ak niekto vyjadrí negatívny názor na merito súdneho rozhodnutia, ale sám ide ešte ďalej, pretože spochybňuje samotnú podstatu súdneho rozhodovania a podnecuje k nerešpektovaniu súdov, čo je útok na podstatu demokracie a právneho štátu," zdôraznil Susko. Minister doplnil, že denník útočí okrem justície aj na vládu a výkon advokácie.