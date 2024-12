Šutaj Eštok pred svojím odvolávaním uprednostnil preteky F1 v Abú Dhabí. Výlet chcel zatajiť predpripravenými príspevkami (video)

Prednahraté videá a príspevky na sociálnej sieti

9.12.2024 (SITA.sk) - Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok Hlas-SD ) sa v Abú Dhabí v Spojených arabských emirátoch zúčastnil na pretekoch Formule 1.Ako v pondelok na tlačovej konferencii povedal bývalý poslanec parlamentu a podpredseda mimoparlamentnej strany Demokrati Juraj Šeliga , minister na pretekoch bol v spoločnosti bývalého ministra spravodlivosti za Smer-SD Tomáša Boreca a je možné, že tam s nimi boli aj podnikatelia Jaroslav Haščák a Juraj Šaštinský.Demokrati sa v tejto súvislosti pýtajú, koľko ministra celá vec stála a kto ju financoval. Zároveň Šeliga skonštatoval, že minister sa výlet snažil zatajiť prednahratými videami a príspevkami na sociálnej sieti.„Očakávame, že pán Matúš Šutaj Eštok zverejní všetky faktúry,“ povedal Šeliga. Minister podľa neho do emirátov odcestoval už vo štvrtok 5. decembra. Náklady na letenky a pobyt pritom exposlanec vyčíslil na 32-tisíc eur.„Len tak za víkend, ak si to platil Matúš Šutaj Eštok sám,“ vyhlásil Šeliga. Doplnil, že ministra sa verejne pýta, kto cestu platil, čo na nej minister riešil a prečo sa ju snažil skryť.O záležitosti informovala aj nezaradená opozičná poslankyňa Martina Bajo Holečková „Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok si namiesto svojho odvolávania v parlamente a riešenia výpovedí lekárov odskočil spolu s ľudmi z finančnej skupiny do VIP salónika na Formulu 1 do Abú Dhabí. Takýto výlet stojí jednu osobu v minimálne 20 000 až 25 000 eur,“ zdôraznila.





Podľa opozičného poslanca Martina Dubéciho (PS) minister vnútra opäť potvrdil, že nie je schopný obhájiť svoju prácu.



„Je mu prednejšia vlastná zábava v Abú Dhabí namiesto toho, aby bol v parlamente, ktorému sa zodpovedá,“ vyhlásil Dubéci.

Ministerstvo vnútra tvrdí, že Matúša Šutaja Eštoka na preteky F1 do Abú Zabí pozval prezident Medzinárodnej automobilovej federácie Mohammed Ben Sulajem a minister si cestovné náklady platil sám.

Podľa ministerstva bola súčasťou pozvania aj vstupenka na podujatie. Rezort dodal, že v programe bolo aj rokovanie s Ben Sulajemom o budovaní spolupráce a podpory Slovenska.

Ministerstvo ironicky píše, že „oceňuje, že aj predstavitelia opozície si všimli, že Matúš Šutaj Eštok venuje svoj voľný čas práci a budovaniu vzťahov, ktoré môžu byť prínosom pre našu krajinu“.

O ceste Šutaja Eštoka informovali mimoparlamentní Demokrati, ktorí ministra vyzvali, aby zverejnil všetky faktúry z výletu a odpovedal, či sa v Spojených arabských emirátoch stretol s Jaroslavom Haščákom. Ten stretnutie odmietol.

Podľa ministerstva Matúš Šutaj Eštok uistil, že ak to bude potrebné, nemá problém si zaplatiť ani v budúcnosti podobnú súkromno-pracovnú cestu z vlastného vrecka „tak, ako to bolo aj tentoraz“.