Slovenské reštaurácie síce otvoria terasy, ale prepúšťajú zamestancov a obávajú sa o budúcnosť

6.5.2020 (Webnoviny.sk) - Slovenské gastro prevádzky síce aktuálne otvárajú vonkajšie terasy, naďalej však zažívajú ťažké časy. Podnikatelia už prikročili k prepúšťaniu zamestnancov, museli siahnuť po pôžičkách a úveroch, budú meniť jedálne lístky a obávajú sa o budúcnosť.Vyplýva to zo zistení exkluzívneho prieskumu iniciatívy Pomoc pre gastro na vzorke 384 majiteľov reštaurácií, jedální a iných gastro prevádzok.Zo zverejnených dát z prieskumu ďalej vyplýva, že až 50 % prevádzok pristúpi po otvorení k zmene jedálneho lístka, 42 % gastro prevádzok začalo jedlo doručovať, z toho štvrtina vydáva jedlo cez výdajné okienko.Ak by nedošlo k otvoreniu terás, viac ako 50 % prevádzok by do dvoch mesiacov skrachovalo. Tretina opýtaných by chcela znížiť administráciu napr. zavedením elektronických stravných poukážok.Z prieskumu vyplynulo aj to, že až 57 % gastro prevádzok už pristúpilo k prepúšťaniu svojich zamestnancov v dôsledku uzavretia svojho podniku. Až 75 % prevádzok si muselo požičať finančné prostriedky, aby dokázalo preklenúť obdobie obmedzeného fungovania počas koronakrízy."Alarmujúce je však pre nás hlavne zistenie, že až 14 % prevádzok už pravdepodobne neobnoví svoje fungovanie a nebude pokračovať v podnikaní,“ uviedla hovorkyňa iniciatívy Pomoc pre gastro Magdaléna Koreny.Ako top 5 „pokrízových“ opatrení by podľa prieskumu podniky privítali hlavne zníženie DPH, zníženie daňovo-odvodového zaťaženia, preklenovacie úvery zaručené štátom, riešenie rôznych licenčných poplatkov (SOZA, LITA, Slovgram) a zavedenie elektronických stravných poukážok.A aj keď sa otvárajú terasy, majitelia reštaurácií nie sú do budúcnosti veľmi optimistickí. Takmer polovica gastro prevádzok totiž odhaduje, že aj po ukončení všetkých obmedzení bude trvať minimálne deväť mesiacov a viac, kým začnú dosahovať pôvodné tržby. Viac než 10 % respondentov uviedlo, že sa tak nestane už vôbec.Podnikatelia v gastro biznise čakajú na ďalšiu pomoc od štátu. Doteraz prijaté ekonomické opatrenia vládou vítajú, ale potrebovali by podľa svojich slov oveľa intenzívnejšiu pomoc.,,Situácia je náročná, ako firma sme mali rezervu zhruba na mesiac. Ja naozaj čakám, že tá podpora od štátu sa zmení, v tejto chvíli je nedostačujúca. Je mi smutno, keď si uvedomím, aký obrovský dlh mi každým dňom vzniká a narastá. Rada by som v rámci Iniciatívy Pomoc pre gastro bola súčasťou dôležitých rokovaní, ktoré sa nás podnikateľov v gastro biznise týkajú,“ povedala Natacha Pacal, prevádzkovateľka siete NP Patisserie, Koliba, Fresh.