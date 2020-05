Taxík s českým ministrom zahraničných vecí havaroval, záchranárom sa vodiča nepodarilo oživiť

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

6.5.2020 (Webnoviny.sk) - V Prahe v noci na stredu havaroval taxík, ktorý viezol šéfa českej diplomacie Tomáša Petříčka. Vodič zomrel, minister by mal byť podľa dostupných informácií v poriadku. Informoval o tom český server Blesk.cz.Taxikár údajne skolaboval a narazil v nízkej rýchlosti do zaparkovaného auta. Privolaní záchranári sa vodiča snažili oživiť, avšak neúspešne.Zatiaľ podľa serveru nie je jasné, či vodič najprv skolaboval a potom nabúral, alebo naopak. Záchranári sa snažili 62-ročného muža oživovať tridsať minút."Polícia dnes v ranných hodinách vyrazila k dopravnej nehode, kde osobný automobil narazil do zaparkovaného vozidla," potvrdila pre portál iDNES.cz hovorkyňa pražskej polície Violeta Siřišťová."Policajti vodičovi poskytli prvú pomoc, bohužiaľ neúspešne," doplnila.Polícia momentálne okolnosti nehody vyšetruje.