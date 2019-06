Slovenské spoločnosti už využívajú služby inovačného hubu NBS

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 17. júna (TASR) - Národná banka Slovenska (NBS) sa zriadením inovačného hubu zaradila medzi 21 orgánov dohľadu v Európskej únii (EÚ), ktoré majú zriadené takéto centrum. Prispieť má k zlepšeniu inovácií, ako aj regulácie v sektore finančných služieb. Slovenské spoločnosti už služby inovačného hubu NBS využívajú. Uvádza sa to v najnovšom čísle odborného bankového časopisu NBS Biatec.V poslednom desaťročí sa v sektore finančných služieb zvýšilo používanie finančných technológií, tzv. FinTech. Využívajú ich tradičné subjekty finančného trhu ale aj noví poskytovatelia, ktorí sa stávajú alternatívou napríklad k bankám. Príkladom FinTechov sú inovatívne banky, inštitúcie elektronických peňazí, poskytovateľov platobných služieb, obchodníkov s cennými papiermi vykonávajúci automatizované poradenstvo či algoritmické obchodovanie. Príkladom neregulovaných FinTech obchodných modelov je zase kolektívne financovanie ako crowdfunding či virtuálne aktíva.Ako sa uvádza v Biatecu, finančné inštitúcie si pomerne rýchlo osvojujú inovácie. Ide o najpopulárnejší nástroj znižovania nákladov v dlhodobom horizonte.píše sa v Biatecu s tým, že na druhej strane však inovácie prinášajú aj riziká. Rastie závislosť od IT riešení, ktoré môžu byť vystavené bezpečnostným rizikám.uvádza príklad časopis.Inovačné huby majú preto slúžiť ako nástroj orgánu dohľadu.uvádza sa v Biatecu. Aj preto NBS pristúpila k zriadeniu takéhoto hubu. Proces jeho prípravy trval približne päť mesiacov a spustený bol od 1. apríla tohto roka.Inovačný hub NBS má tri komponenty, a to webovú stránku, kontaktný formulár a interný proces vybavovania.uvádza sa v časopise.Biatec uvádza, že počas prvého mesiaca existencie hubu mala webová oblasť FinTech 2180 návštevníkov, o priamu podporu konzultácie formou zaslaného podnetu požiadalo osem slovenských spoločností.píše sa v Biatecu. Potrebné je však aj vysvetľovanie regulácie vo vzťahu k FinTech inováciám.Inovačný hub NBS slúži na podporu komunikácie medzi trhom, regulačným a dohľadovým orgánom.uvádza sa v Biatecu.