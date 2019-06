Prešovskí krajskí poslanci sa zaoberali racionalizáciou siete škôl

Ilustračná snímka. Foto: TASR Štefan Puškáš Foto: TASR Štefan Puškáš

Prešov 17. júna (TASR) – Prešovskí krajskí poslanci sa na pondelkovom zasadnutí venovali racionalizácii siete stredných škôl. Po rozsiahlej diskusii schválili racionalizáciu v okresoch Sabinov, Humenné a Stará Ľubovňa. O školách v okresoch Prešov, Vranov nad Topľou, Snina a Stropkov má byť rozhodnuté do konca júna budúceho roka. Vo zvyšných okresoch kraja zmeny navrhnuté neboli alebo sa tam už racionalizácia realizovala.Ako povedal predkladateľ pozmeňujúceho návrhu poslanec Štefan Bieľak, návrh vyplynul zo stretnutia predsedu PSK Milana Majerského, členov poslaneckých klubov, ako aj diskusie na zasadnutí. "Boli dve možnosti, buď prijať kompromisný návrh, ktorý nie je ideálnym riešením, ale posúva veci dopredu. Alebo to celé neschváliť, zhodiť to zo stola a neriešiť racionalizáciu školstva. Návrh rieši to, čo v zastupiteľstve priechodné bolo," vysvetlil Bieľak.V Humennom sa podľa vedúceho odboru školstva PSK Jána Furmana pôvodne uvažovalo o zlúčení odborov hotelovej a obchodnej akadémie. Návrh ráta s vytvorením dvoch samostatných škôl pôsobiacich v budove súčasnej Obchodnej akadémie na Komenského ulici. V Starej Ľubovni zanikne Obchodná akadémia a Stredná odborná škola na Jarmočnej ulici. Následne vznikne nová Spojená škola s dvomi organizačnými jednotkami. "V Sabinove boli pred pár rokmi zlúčené dve školy a bola zriadená Spojená škola, kde k Strednej obchodnej škole bola priradená Obchodná akadémia. Vzhľadom na to, že nie je záujem o štúdium na obchodnej akadémii a neplánovali sme tam výkon už viacero rokov, preto chceme upraviť stav tak, aby to nebola Spojená škola, ale Stredná odborná škola polytechnická, teda zameraná na konkrétne odbory. Škola ako taká sa teda nemení, mení sa len jej právna forma," povedal Furman s tým, že k zmenám má dôjsť od 1. septembra 2020.Okresov Prešov, Vranov nad Topľou, Stropkov a Snina sa racionalizácia nateraz nedotkla. "Dôvod, prečo sa im ten čas dal, je adresovaný aj priamo od okresných miest, minimálne Snina a Stropkov, ktoré sa obrátili na PSK s návrhom, že by si vedeli predstaviť fungovanie dotyčných škôl aj v zriaďovateľskej pôsobnosti miest," vysvetlil Bieľak."Ukazuje sa, že etapovitá forma racionalizácie je asi jediná a priechodná forma. Asi poslanci veľmi neznesú, keď príde veľmi veľa návrhov naraz. Z môjho pohľadu v okresoch, ktoré sa odsunuli, to bude znamenať predlžovanie v lepšom prípade diskusií, v horšom prípade hádok, kto z koho a kto zostane a kto nie," dodal predseda komisie školstva pri Zastupiteľstve PSK Marián Damankoš s tým, že ak by poslanci schválili návrhy, ktoré neprešli, tak by bola situácia so školami vyriešená na približne desať rokov.