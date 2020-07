Slovenské šprintérske eso Ján Volko sa po vynútenej pauze pustí do ľahšieho tréningu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

27.7.2020 - Slovenské šprintérske eso Ján Volko sa vracia do tréningového procesu. Dvadsaťtriročný Bratislavčan nútene pauzoval od 18. júla, keď počas mítingu v českom Kladne pocítil jemné ťahanie v šľache nad pravým kolenom. Informuje o tom facebook Slovenského atletického zväzu (SAZ)."Vyšetrenia ultrazvukom aj magnetickou rezonanciou našťastie neodhalili vážne poškodenie svalstva nad pravým kolenom v oblasti, ktorá ho trápila po halovej sezóne. Tento týždeň sa už pustí do ľahšieho tréningu," referuje SAZ.Úradujúci halový majster Európy na 60 metrov by sa najbližšie mohol predstaviť 15. augusta v Zlíne, ak regenerácia aj tréningy pôjdu podľa plánov."Ak by to nebolo celkom ono, pokúsime sa pripraviť na majstrovstvá Slovenska 29. a 30. augusta v Trnave a následne na ostravskú Zlatú tretru a míting P-T-S v Šamoríne,“ informovala jeho trénerka Naďa Bendová . Ján Volko si vynútenú pauzu neužíva. "Škoda, lebo forma mi postupne stúpala. Ale taký je šport, občas sa stane, že telo zaprotestuje. Našťastie, zranenie nie je extrémne,“ uviedol v pondelok Volko.