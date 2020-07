Tipsport liga sa v Košiciach bude hrať aj nasledujúcu sezónu, pomocnú ruku podali oceliarne

Hlavný partner v ťažkostiach

27.7.2020 - Najvyššia slovenská hokejová súťaž sa bude hrať v Košiciach aj v sezóne 2020/2021. "Oceliari" sa po predchádzajúcom ročníku dostali do mimoriadnych finančných ťažkostí, pomocnú ruku sa im však rozhodol podať doterajší dlhodobý hlavný partner - spoločnosť US Steel.Tá klubu na nasledujúcu sezónu prispeje sumou 860-tisíc eur. Informáciu priniesol web hokej.spravy.sk.Keďže aj spomenutý hlavný partner sa počas koronakrízy dostal do ťažkostí, vedenie hokejového klubu informovalo v úvode júla o veľkom výpadku financovania zo strany US Steel.Klub v prvej polovici júla zorganizoval verejnú zbierku na záchranu extraligy v Košiciach, vyzbieral však iba 30-tisíc eur. Cieľom bola suma 700-tisíc eur.Napriek tomu predstavitelia klubu podali prihlášku do najvyššej domácej súťaže a chceli pracovať na zháňaní financií."Spoločnosť U. S. Steel Košice opäť raz ukázala svoje veľké srdce a záujem o podporu hokeja a hokejovej komunity v Košiciach, za čo jej úprimne ďakujem. Rovnako ďakujem aj všetkým ľuďom, ktorí podporili darovaciu akciu. Prostriedky použijeme na zabezpečenie chodu mládeže, A-tímu a postupné vyrovnanie všetkých záväzkov," uviedol prezident HC Košice Július Lang na oficiálnom webe HC Košice."Podpora od nášho generálneho partnera nám pomôže odohrať sezónu, ktorej cieľom bude zachrániť hokej v Košiciach. Tomu prispôsobíme všetky aspekty nášho fungovania. Oslovíme ďalších potenciálnych partnerov s ponukou na spoluprácu a veríme, že sa nám podarí získať ďalších podporovateľov," doplnil Lang."Obzvlášť hokej, ako jeden z najpopulárnejších športov na Slovensku, je pre Košičanov a celú hokejovú verejnosť neopomenuteľným príkladom spoločenskej zodpovednosti našej spoločnosti. Doterajšia 20-ročná podpora košického hokeja je dôkazom toho, že manažment spoločnosti vníma a rozumie aký dôležitý je hokej pre históriu a identitu mesta Košice. Sme presvedčení, že akákoľvek podpora aktivít lokálnej komunity je vítaná, no najcennejšia je dlhodobá niekoľkoročná kontinuálna podpora a spolupráca. Nezabúdajme však, že oceliarensky biznis je vysoko cyklický, z pohľadu dopytu a cenotvorby, a v súčasnosti je pod tlakom environmentálnej legislatívy EÚ a najmä externých importov z krajín mimo EÚ.,“ uviedol hovorca spoločnosti US Steel Ján Bača pre web hokej.spravy.sk."Očakávame a veríme, že náš postup bude príkladom pre ďalšie podnikateľské subjekty a spoločnosti v Košiciach, ktorých zamestnancom a ich rodinným príslušníkom záleží na ďalšom rozvoji košického hokeja,“ doplnil.Funkcionári HC Košice na prelome júna a júla priznali 330-tisícový dlh a zároveň vážne obavy z toho, že nebudú môcť nastúpiť do nového ročníka Tipsport ligy.Preto vyhlásili spomenutú fanúšikovskú zbierku a verejne deklarovali, že ak sa im nepodarí do 15. júla vyzbierať 700-tisíc eur, osemnásobný slovenský šampión sa pravdepodobne neprihlási do najvyššej domácej súťaže v sezóne 2020/2021.Nestalo sa a priaznivci v Košiciach sa môžu tešiť na súboje v domácej extralige aj v nasledujúcom ročníku."Predčasné ukončenie sezóny, ako aj priame či nepriame následky pandémie uvrhli klub do nelichotivej finančnej situácie. Ušlé príjmy vo výške 650-tisíc eur spôsobili vznik záväzkov v hodnote 330-tisíc eur a výrazne skomplikovali plánovanie budúcej sezóny. HC Košice prišiel o viac ako 70 percent svojich príjmov. Nahradiť ich v súčasnej situácii je takmer nemožné," písali zástupcovia HC Košice v polovici júla."Pomoc klubom prisľúbil aj Slovenský zväz ľadového hokeja za podmienky prihlásenia sa do ďalšieho ročníka najvyššej súťaže. Napriek pretrvávajúcej vážnej nepriaznivej situácii a neistote sa vedenie HC Košice rozhodlo pokračovať v svojej snahe zachrániť pre budúcu sezónu seniorský hokej v Košiciach," informovalo pred necelými dvoma týždňami vedenie HC Košice na svojom webe.