14.9.2025
14. septembra 2025
Slovenské startupy sú silné a kvalitné, ich rozvoj však brzdí obmedzený domáci trh aj slabé financovanie
Slovenský startupový ekosystém dostal komplexné zrkadlo. Startup Report Slovensko 2025, ktorý pripravila Slovenská sporiteľňa v spolupráci s konzultačnou ...
14.9.2025 (SITA.sk) - Slovenský startupový ekosystém dostal komplexné zrkadlo. Startup Report Slovensko 2025, ktorý pripravila Slovenská sporiteľňa v spolupráci s konzultačnou spoločnosťou Civitta, ukazuje, že mladé inovatívne firmy na Slovensku sú silné najmä v IT, zdravotníctve a vzdelávaní, no ich rast brzdí slabší prístup k financovaniu, nedostatok talentov a obmedzený domáci trh.
Podľa prieskumu, ktorý oslovil 600 firiem a investorov a priniesol odpovede od 183 startupov a 41 investorov, takmer polovica slovenských startupov pôsobí v Bratislavskom kraji a 9 % už má sídlo v zahraničí. Dve tretiny z nich vlani zarobili menej ako 100-tisíc eur a až 28 % nevykázalo žiadne tržby.
„Slovensko je malý trh. Takmer polovica startupov už dnes robí viac než 50 % tržieb v zahraničí. Najväčšou výzvou je však predaj. Slováci sa vedia skvelo sústrediť na produkt, no predaj ide ťažšie,“ uviedla Eva Šimeková, Associate Partner spoločnosti Civitta a Co-Lead Startup Awards Slovensko.
Výzvy sa netýkajú len biznis modelov, ale aj diverzity a financovania. Len štvrtina startupov má medzi zakladateľmi ženu a ženy tvoria len 15 % všetkých founderov. Štvrtina podnikateľov vložila do svojich projektov viac ako 100-tisíc eur vlastných peňazí, no investície zvonka sú stále obmedzené. Anjelských investorov síce pribúda, ale šesť z 10 hovorí, že kvalitných startupov je málo.
Politická neistota a ekonomická situácia patria podľa deviatich z desiatich investorov k najväčším rizikám. Startupy vidia ako najväčšie bariéry práve predaj a získavanie zákazníkov (53 %), prístup k financovaniu (50 %) a škálovanie (28 %). Problémom je aj nábor technických a obchodných špecialistov, kde musia súťažiť s veľkými firmami.
„Potrebujeme, aby sa k startupom pridali aj tí, ktorí nastavujú pravidlá hry, a univerzity, ktoré musia pripravovať viac talentov so schopnosťami pre inovatívne firmy. Od podnikavosti až po globálne myslenie,“ zdôraznila Šimeková.
Report odporúča sedem krokov, ktoré by mali posilniť startupovú scénu. Od rozvoja podnikavosti vo vzdelávaní, cez stabilné inštitúcie, lepší transfer technológií a lákanie talentov, až po expanziu do zahraničia, silnejšiu spoluprácu s korporáciami a štátom a rozšírenie ponuky inkubátorov s väzbami na zahraničie. Slovenská sporiteľňa pripomína, že podpora inovácií je kľúčová pre udržanie prosperity krajiny.
„Startupy nielenže vytvárajú pracovné miesta, ale aj zvyšujú konkurencieschopnosť krajiny a prinášajú impulzy pre rozvoj regiónov,“ vyhlásil Marek Sásik, Advisor to the Board of Directors v Slovenskej sporiteľni.
