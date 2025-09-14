Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Nedeľa 14.9.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Ľudomil
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

14. septembra 2025

Výbuch na železnici v Rusku zabil dvoch príslušníkov Národnej gardy


Tagy: výbuch v Rusku Železnica

Dvaja príslušníci ruskej Národnej gardy prišli o život, keď na železničnej trati v Oriolskej oblasti v západnom Rusku v sobotu explodovalo výbušné zariadenie. Uviedol to gubernátor oblasti. Dodal, že incident sa ...



Zdieľať
gettyimages 1441478188 676x451 14.9.2025 (SITA.sk) - Dvaja príslušníci ruskej Národnej gardy prišli o život, keď na železničnej trati v Oriolskej oblasti v západnom Rusku v sobotu explodovalo výbušné zariadenie. Uviedol to gubernátor oblasti. Dodal, že incident sa stal počas kontroly trate.


Žiaľ, dvaja ľudia boli zabití a jeden je zranený,“ napísal gubernátor Andrej Klyčkov na sieti Telegram. Totožnosť obetí nezverejnil, ale podľa gubernátora susednej Kurskej oblasti išlo o dôstojníkov ruskej Národnej gardy.

Ruskú železničnú sieť opakovane postihujú vykoľajenia, výbuchy a požiare, ktoré úrady pripisujú ukrajinskej sabotáži. Kyjev sa zvyčajne k zodpovednosti neprihlasuje, ale často takéto útoky víta s argumentom, že Rusko využíva svoju železničnú sieť na prepravu vojakov a paliva pre svoje sily bojujúce na Ukrajine.

Sobotňajší výbuch v južnom Rusku oneskoril najmenej desať vlakov, uviedla ruská železničná služba.


Zdroj: SITA.sk - Výbuch na železnici v Rusku zabil dvoch príslušníkov Národnej gardy © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: výbuch v Rusku Železnica
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Vzdušný priestor Rumunska narušil dron
<< predchádzajúci článok
Slovenské startupy sú silné a kvalitné, ich rozvoj však brzdí obmedzený domáci trh aj slabé financovanie

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 