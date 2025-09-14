|
Nedeľa 14.9.2025
Meniny má Ľudomil
Denník - Správy
14. septembra 2025
Výbuch na železnici v Rusku zabil dvoch príslušníkov Národnej gardy
Dvaja príslušníci ruskej Národnej gardy prišli o život, keď na železničnej trati v Oriolskej oblasti v západnom Rusku v sobotu explodovalo výbušné zariadenie. Uviedol to gubernátor oblasti. Dodal, že incident sa ...
14.9.2025 (SITA.sk) - Dvaja príslušníci ruskej Národnej gardy prišli o život, keď na železničnej trati v Oriolskej oblasti v západnom Rusku v sobotu explodovalo výbušné zariadenie. Uviedol to gubernátor oblasti. Dodal, že incident sa stal počas kontroly trate.
