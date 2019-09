Slovenské stolné tenistky prehrali s Rumunskom hladko 0:3

Ilustračná fotografia. Foto: TASR Foto: TASR

ME družstiev v Nantes



ženy - A-skupina:



Rumunsko – SLOVENSKO 3:0



Bernadette Szöcsová - Ema Labošová 3:0 (6, 7, 5)



Elizabeta Samarová - Eva Jurková 3:0 (4, 7, 5)



tretí zápas bez boja

Nantes 4. septembra (TASR) - Slovenské stolné tenistky nepostúpili zo základnej A-skupiny ME tímov vo francúzskom Nantes do ďalšej fázy. Po úvodnej prehre so Španielskom 0:3 prehrali v stredu rovnakým rozdielom aj vo svojom druhom dueli proti favorizovaným Rumunkám. V tabuľke tak obsadia poslednú priečku. Ema Labošová ani Eva Jurková nezískali ani set a tretí duel sa neodohral.