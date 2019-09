Na snímke rakúsky lyžiar Marcel Hirscher Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Rakúsky lyžiar Marcel Hirscher (uprostred) zvíťazil v obrovskom slalome Svetového pohára 12. januára 2019 vo švajčiarskom stredisku Adelboden. Druhý skončil Holanďan Henrik Kristoffersen (vľavo) a tretí Francúz Thomas Fanara. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Dvadsaťosemročný Hirscher si tak počas víkendu v slovinskom stredisku zabezpečil tri glóbusy. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Vizitka Marcela Hirschera



narodenie: 2. marca 1989 (30 rokov), Annaberg-Lungötz, Rakúsko



výška: 173 cm



klub: Skiklub Annaberg



debut vo SP: 17. marca 2007 (18 rokov)



úspechy vo SP: 8x veľký glóbus (2012-2019), 6x malý glóbus za slalom (2013-2015, 2017-2019), 6x malý glóbus za obrovský slalom (2012, 2015-2019), 67 víťazstiev, 138 pódiových umiestnení



medailová bilancia na MS: 7-4-0



medailová bilancia na ZOH: 2-1-0



Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Salzburg 4. septembra (TASR) - Rakúsky lyžiar Marcel Hirscher ukončil vo veku 30 rokov kariéru. Nazbieral v nej rekordných osem celkových prvenstiev vo Svetovom pohári za sebou a pridal ďalších dvanásť malých glóbusov za triumfy v hodnotení technických disciplín. Stal sa dvojnásobným olympijským šampiónom a sedemnásobným majstrom sveta. Rozhodnutie oznámil na stredajšej tlačovej konferencii v Salzburgu.Hirscher začal lyžovať ako dvojročný pod vedením svojho otca Ferdinanda, ktorý ho viedol počas celej aktívnej činnosti. Bol už úspešným juniorom a očakávania lyžovaniu zasnúbenej domoviny dokázal napĺňať aj na najvyššej úrovni.povedal po zisku svojho premiérového veľkého glóbusu v roku 2012 a odvtedy si už neprestal budovať pozíciu medzi velikánmi odvetvia. V celkovom poradí SP nenašiel premožiteľa až do konca kariéry, tucet malých glóbusov si rozdelil na šesť v slalome i obrovskom slalome. Dvadsiatimi sezónnymi trofejami vyrovnal rekord Američanky Lindsey Vonnovej, ktorá ukončila kariéru tento rok rovnako ako Nór Aksel Lund Svindal. Hirscher nedosiahol na Ingemara Stenmarka v počte víťazstiev v pretekoch prestížneho seriálu, kde si ich pripísal 67, zatiaľ čo Švéd 86.Tridsaťdvakrát zvíťazil v slalome, v ktorom od začiatku svojej dominancie nevyhral poradie iba v rokoch 2012 (3. miesto) a 2016 (2. miesto). V "obráku" bol na najvyššom stupienku 31-krát, malý glóbus mu ušiel len v rokoch 2013 a 2014, v oboch prípadoch obsadil druhú priečku. Na konte má aj tri úspechy v paralelnom slalome, v rýchlostných disciplínach sa presadil jediný raz - vyhral super-G v Beaver Creeku 2015. Prvé zlato na MS získal v roku 2013 doma v Schladmingu, celkovo má zo svetových šampionátov bilanciu 7-4-0. V Are 2019 bol zlatý v slalome a strieborný v "obráku", v ktorom ho prekonal jedine rival Henrik Kristoffersen z Nórska. Na zimných olympijských hrách má bilanciu 2-1-0, keď v Pjongčangu 2018 pridal k slalomovému striebru zo Soči 2014 triumfy v kombinácii i obrovskom slalome. Na tretie zlato mal útočiť v slalome, no nedokončil prvé kolo.Práve o olympijskom slalomovom úspechu hovoril ako o jednej zo svojich zostávajúcich motivácií, ale vlani v októbri sa stal otcom, 2. marca oslávil tridsiatku a jeho priority sa začali ešte viac prikláňať k rodine.priznal po predchádzajúcej sezóne, pričom koniec kariéry spomenul po prvý raz už v roku 2014. Nechal si leto na rozmyslenie a v stredu potvrdil, že únava po dvanástich ročníkoch v seriáli SP prevážila nad túžbou ďalej víťaziť, hoci zo športovej stránky mohol pokračovať v pozoruhodných výkonoch.rozlúčil sa s kariérou Rakúšana denník Kronen Zeitung.Hirscher sa dokázal vrátiť po vážnych zraneniach vo veľkolepej forme. Pred MS 2011 utrpel zlomeninu členka, v nasledujúcej sezóne SP si pripísal deväť víťazstiev a štrnásť pódiových umiestnení. Počas letnej prípravy na ročník 2017/2018 si zlomil ľavý členok a vrátil sa hneď v úvodnej súťaži sezóny, v ktorej to dotiahol na trinásť víťazstiev a vyrovnal rekord v podaní Stenmarka a ďalšieho Rakúšana Hermanna Maiera. "Je vzor pre každého. Žil športom 24 hodín denne. Tento výnimočný prístup si vyžaduje nesmierne veľa. Nič nenechával na náhodu, všetko robil so stopercentnou oddanosťou. Pre Marcela to bolo veľmi, veľmi ťažké rozhodnutie, bez ohľadu naň však viem, že alpské lyžovanie je jeho život," povedal bývalý športový riaditeľ Rakúskeho lyžiarskeho zväzu (ÖSV) Hans Pum pre agentúru AFP.