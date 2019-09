Slovenské strelkyne na ME v sobotu bez výrazného úspechu

Na snímke slovenská reprezentantka v streľbe Daniela Demjén-Pešková Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bologna 21. septembra (TASR) - Slovenské strelkyne v sobotu na majstrovstvách Európy v guľových zbraniach v Bologni nezaznamenali výrazný úspech. V disciplíne ľubovoľná malokalibrovka 3x40 skončila Daniela Demjén-Pešková na 56. mieste nástrelom 1155. Jana Hyblerová obsadila 59. priečku so skóre 1151 a Jana Beníková 60. miesto so ziskom 1150 bodov. V disciplíne športová pištoľ 30+30 obsadila Jana Kuviková 45. miesto so skóre 563 a Lenka Gajanová skončila hneď za ňou s nástrelom 562.