Žilinčania po siedmy raz vyhrali, Dunajská Streda zdolala Ružomberok

Na snímke zľava Dávid Ďuriš (Žilina) a Richard Župa (Pohronie) v zápase 9. kola Fortuna ligy vo futbale MŠK Žilina - FK Pohronie Žiar nad Hronom v Žiline 21. septembra 2019. Foto: TASR - Erika Ďurčová Foto: TASR - Erika Ďurčová

MŠK Žilina – FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa 2:1 (1:0)



Góly: 4. Kaša, 55. Boženík – 78. Klec. ŽK: Mazan, Jacko, M. K. Bartoš (všetci Pohronie), rozhodovali: Dohál – Tomčík, Bednár, 2218 divákov



Žilina: Holec – Tomič, Kaša, Králik, Sluka – Demiri – Káčer, Diaz (80. Vallo) – Ďuriš (74. Bernát), Boženík, Jánošík (84. Kiwior)



Pohronie: Vantruba – Mainge (80. Mészáros), Jacko, Tesák, M. K. Bartoš, Župa – D. Hrnčár, P. Mazan (68. Klec), Pellegrini, Blahút (86. Zachara) – Abrahám

Futbalisti ŠKF iClinic Sereď hrali v sobotnom stretnutí 9. kola Fortuna ligy v Myjave s FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble nerozhodne 0:0. Zlatým Moravciam patrí štvrtá priečka so ziskom 15 bodov, Sereď má o päť bodov menej a figuruje na ôsmej pozícii.



ŠKF iClinic Sereď - FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble 0:0



Rozhodovali: Nemček – Štrbo, Hrčka, ŽK: Murilo, Sloboda (obaja Zlaté Moravce), 212 divákov



Sereď: Iliev – T. Dabó, Ba, Hučko, Slaninka – Ventúra, Rorič – Morong, Pankaričan (63. Špehar), Iván (79. Cleber Silva Nascimento) – Louka



Zlaté Moravce: Pindroch – Čögley, Pintér, Asanovič, Brašeň – Švec (63. Murilo), Sloboda, Duga (86. Richtárech), Kovaľ (84. Orávik) – Ďubek – Jarovič

Futbalisti MFK Ružomberok uspeli v sobotnom stretnutí 9. kola Fortuna ligy na štadióne FC DAC 1904 Dunajská Streda 1:0. Jediný gól strelil v 44. minúte Alexander Mojžiš a zabezpečil hosťom druhé víťazstvo v sezóne. Domáci prehrali po troch úspechoch za sebou.



FC DAC 1904 Dunajská Streda – MFK Ružomberok 0:1 (0:1)



Gól: 44. Mojžiš. Rozhodovali: Glova – Somoláni, Ferenc, ŽK: Koštrna - Čurma, 8389 divákov



DAC: Jedlička - Koštrna, Kružliak, Beskorovajnyj, Davis - M. Vida (76. Ronan), Oravec (60. Čmelík) – Blackman (46. Taiwo), Fábry, K. Vida - Ramirez



Ružomberok: Krajčírik - Čurma, Maslo, Twardzik, Mojžiš – Kojnok (73. Jonec), Kostadinov, Zsigmund, Qose – Ďungel (64. Novotný), Gerec (90. Bobček)

Hlasy trénerov:

Futbalisti MFK Zemplín Michalovce zvíťazili v sobotnom stretnutí 9. kola Fortuna ligy na trávniku FC Nitra 2:0. Naplno zabodovali druhýkrát za sebou a v tabuľke im patrí siedme miesto s jedenástimi bodmi, Nitrania majú sedem bodov a sú na desiatej priečke.



FC Nitra – MFK Zemplín Michalovce 0:2 (0:0)



Góly: 61. Soler, 89. Sidibé. Rozhodovali: Marhefka, Vorel, Hrmo, ŽK: Šefčík, Farkaš – Sidibé, Martinez, Carrillo, Savvidis, 650 divákov



Nitra: Šípoš – Kuník, Podhorin, Farkaš, Magda – Faško (87. Bilovský), Vrábel (72. Guláš) – Šefčík (83. Šimončič), Gatarič, Chobot – Ristovski



Michalovce: Kira – Žofčák, Soler, Carrillo, M. Kolesár – Popovits (87. Grič), Savvidis, Turik, P. Kolesár (46. Martinez), Kountouriotis (58. Kvocera) – Sidibé

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Žilina 21. septembra (TASR) - Futbalisti MŠK Žilina si pripísali siedme víťazstvo v tejto sezóne Fortuna ligy. V sobotnom domácom stretnutí 9. kola zdolali nováčika FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa 2:1 a tabuľku vedú so ziskom 23 bodov. Hostia nazbierali šesť bodov a sú na predposlednej jedenástej priečke.Vedúci tím súťaže začal víťazné ambície potvrdzovať hneď od úvodu a po tlaku a rohovom kope sa v 4. minúte hlavou presadil stopér Kaša. Žilinčania ani po góle neprestali s útočnou snahou, ale cez päťčlennú obrannú líniu hostí sa ťažko presadzovali. V 12. minúte mohol zvýšiť Boženík po akcii Diaza a Demiriho, ale trafil iba do pravej žrde Vantrubovej bránky. V 16. minúte pohrozili aj hostia, Blahút unikol po ľavej strane a zakončil, ale Holec jeho pokus zlikvidoval. Na konci prvej polhodiny mal opäť blízko ku gólu Boženík, ale hlavou trafil po priamom kope iba do brvna. Ďalší gól už do konca polčasu napriek snahe Žilinčanov nepadol.Žilinčania sa od úvodu druhého dejstva pustili do súpera, ale ten mohol v 52. minúte zásluhou Abraháma vyrovnať, pokus hosťujúceho útočníka opečiatkoval brvno. Gól padol o tri minúty na opačnej strane. Hosťom unikla dvojica Jánošík a Boženík, strelu prvého Vantruba vyrazil iba pred Boženíka a ten zvýšil na 2:0. V 67. minúte sa autor druhého gólu dostal po prihrávke Jánošíka do ďalšej šance, ale loptu napálil iba do Vantrubu. Pohronie pre Žilinčanov veľké nebezpečenstvo neznamenalo, Boženíka v 74. minúte opäť vychytal Vantruba a o dve minúty si poradil aj s ďalšou gólovou šancou domácich. Pohronie potom predsa len skórovalo, keď v 78. minúte Klec trafil z hranice šestnástky presne k ľavej žrdi. Zápas dostal nový náboj, hostia viac hrozili smerom dopredu, ale otváral sa tým priestor na žilinské kontry. Po jednej z nich predviedol opäť zákrok Vantruba, keď v 84. minúte zneškodnil pokus Jánošíka. Žilinčania mohli duel uzavrieť v 90. minúte, ale striedajúci Bernát namieril po prihrávke Boženíka ľavačkou iba do Vantrubu. Žilinčania však drámu nepripustili a naďalej sú v sezóne bez prehry.V prechodnom domove Serede v Myjave sa odohral bezgólový zápas, ktorý bol chudobný aj na príležitosti. Obe mužstvá začali v úvode veľmi opatrne, Sereď vyčkávala na aktivitu Zlatých Moraviec a dovolila im kombinovať v bezpečnej vzdialenosti od bránky. Do prestávky sa zrodili len dva náznaky šancí, hlavička hosťujúceho Jaroviča išla mimo bránky, na opačnej strane neuspel zblízka Louka. V druhom polčase sa obraz hry príliš nezmenil, ViOn si v ňom vypracoval najvážnejšiu možnosť stretnutia. V 64. minúte Ďubek poslal strieľanú prihrávku pred bránku, ale žiadnemu z jeho spoluhráčov sa nepodarilo zblízka dopraviť loptu do siete.Prvá vážnejšia akcia zápasu prišla zo strany Ružomberka, Ďungelova strela z ľavej strany preletela vedľa. Úvodná dvadsaťminútovka veľa rozruchu nepriniesla, ani jedno mužstvo si nevypracovalo ďalšiu šancu, hralo sa prevažne medzi šestnástkami. V 30. minúte to Kružliak vyskúšal strelou z hranice pokutového územia, ale lopta letela nad. O minútu neskôr po centri Fábryho hlavičkoval Ramirez tesne vedľa. V 33. minúte strelu M. Vidu musel kryť Krajčírik, na druhej strane Qoseho strelu zblokovala domáca obrana. V 35. minúte zahrozil Gerec, strela z pravej strany pokutového územia však išla tesne vedľa. V 44. minúte išli hostia do vedenia, Kostadinov zahral priamy kop z pravej strany, na päťke najvyššie vyskočil Mojžiš a hlavou umiestnil loptu do siete – 0:1.Druhý polčas začali aktívnejšie domáci, ale blízko ku gólu boli Ružomberčania, keď v 53. minúte po centri z pravej strany skončila lopta po hlavičke Ďungela tesne vedľa. V 69. minúte pohrozil strelou Fábry, ale Krajčírik bol na mieste. V 72. minúte Čmelík získal loptu na hranici päťky, strelu Krajčírik nohou vyrazil na roh. Tlak Dunajskej Stredy sa vystupňoval, ale gólový efekt to neprinieslo. V 78. minúte Ramirezovu strelu z ostrého uhla Krajčírik chytil. Blízko ku gólu bol DAC v 79. minúte, Ramirez nožničkami však poslal loptu tesne vedľa. V 84. minúte po Ronanovom rohovom kope Beskorovajnyj hlavou trafil ľavú žrď.Súboj pod Zoborom sa od prvých minút niesol vo vyrovnanom duchu. Ako prvá pohrozila Nitra, keď sa po štvrťhodine hry po peknej akcii Ristovského dostal do zakončenia Chobot, no z dobrej pozície prestrelil odkrytú bránku hostí. Michalovčania v prvom polčase mali síce loptu častejšie na kopačkách, no proti dobre organizovanej obrane súpera sa nevedeli presadiť. Asi najnebezbezpečnejšie vyznela ich akcia z 34. minúty, keď tečovaná strela Kountouriotisa z hranice šestnástky len tesne minula Šípošovu bránku. Nitra sa pokúšala zmeniť polčasový rezultát ešte tesne pred prestávkou. Po priamom kope Šefčíka hlavičkoval v páde Magda iba do rúk brankára Kiru.Domáci mali výborný vstup do druhého polčasu. Už po pár sekundách po zakončil zvnútra šestnástky Gatarič, no brankár Kira podržal svoj tím. Onedlho po Šefčíkovom centri z pravej strany nebezpečne hlavičkoval medzi dvoma hosťujúcimi stopérmi Ristovski, Kira bol však opäť na mieste. V 60. minúte sa vnútri šestnástky dostal k strele Magda, no z dobrej pozície tesne minul bránku Zemplínčanov. Na opačnej strane následne platilo pravidlo "nedáš-dostaneš". Strelu Popoviča z 20 metrov síce dokázal ešte brankár Šípoš "robinsonádou" vytlačiť na rohový kop, ale po ňom už gólovo zahrmelo. Žofčák našiel centrom hlavu stopéra Solera - 0:1. V ďalšom priebehu si hostia umnou hrou svoj tesný náskok postrážili a v závere ho dokázali ešte zveľadiť. Po úniku do rozhodenej obrany prekonal domáceho brankára Sidibé – 0:2. Triumf Michaloviec mohol byť aj výraznejší, no striedajúci Grič v nadstavenom čase napálil do žrde a dorážajúci Turík rozvlnil iba bočnú sieť. Michalovce si pripísali tretie víťazstvo v sezóne.