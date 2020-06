Slovenské súdnictvo má prvýkrát dôstojnú hlavu, mimovládka TIS reaguje na zvolenie Mazáka

Prelomová voľba

Mazák pôsobil ako predseda Ústavného súdu SR

29.6.2020 (Webnoviny.sk) - Súdnictvo má prvýkrát dôstojnú hlavu. Takto vo svojom profile na sociálnej sieti reagovala mimovládna organizácia Transparency International Slovensko (TIS) na zvolenie Jána Mazáka do čela Súdnej rady SR . Na dnešnom zasadnutí súdnej rady za neho hlasovalo 13 zo 16 prítomných členov rady.„Nový šéf Súdnej rady, najvyššieho samosprávneho orgánu nášho súdnictva, je prelomovou voľbou. Prvýkrát sa stane predsedom niekto, kto má za sebou významnú kariéru na medzinárodnom poli (Európsky súdny dvor) a tiež niekto, kto patrí k výrazným kritikom pomerov v súdnictve,” komentuje TIS. Ako dodáva, Mazák je prvým predsedom, ktorý nie je sudcom. Momentálne je advokátom, hoci bol šéfom Ústavného súdu SR do roku 2006. Podľa mimovládky tak nie je ani zástupcom sudcov v rade.Tiež je prvým predsedom, ktorý nikdy nebol sudcom Najvyššieho súdu SR. „Ide tak o osobnosť, ktorá zrejme ani nemá väčšinovú podporu v radoch slovenských sudcov. Ak by sa predseda volil len čisto sudcami, Mazák by nemohol vyhrať. Slovenským paradoxom teda je, že čím väčšiu nezávislosť sudcovia dostali v samospráve, tým viac svoju moc zneužívali na úkor verejného záujmu,” tvrdí TIS.Teraz sa podľa mimovládnej organizácie ukáže, či silnejšie slovo voliča a menšia nezávislosť správy súdnictva konečne zvýši dôveryhodnosť súdov. Pondelňajšia voľba podľa nej tieto šance zvýšila.Mazáka na post predsedu navrhli štyria členovia súdnej rady - Elena Berthotyová (vymenovaná prezidentkou), Alena Svetlovská (zvolená Národnou radou SR), Juraj Kliment (vymenovaný vládou SR) a Miloš Kolek (zvolený sudcami). „Navrhovatelia dospeli k presvedčeniu, že Ján Mazák je morálne i odborne plne spôsobilý vykonávať funkciu predsedu súdnej rady,“ uviedli v návrhu. K ich názoru sa na zasadnutí súdnej rady napokon priklonila aj väčšina ostatných členov.Mazák sa kvôli zvoleniu do funkcie predsedu súdnej rady vzdá svojej kandidatúry na post sudcu Súdneho dvora Európskej únie (SDEÚ) v Luxemburgu. Mazák okrem toho v minulosti pôsobil ako predseda Ústavného súdu SR či generálny advokát Súdneho dvora Európskej únie. V súčasnosti sa venuje aj pedagogickej činnosti na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. V rokoch 2013 až 2014 bol Mazák členom Správnej rady Transparency.