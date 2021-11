Slovenské tenistky v dráme podľahli Španielkam. Trochu nám chýbalo aj športové šťastie, hodnotí Lipták

Mohlo to dopadnúť aj opačne

Intenzívny a fyzicky náročný tenis

Do semifinále iba víťazky skupín

2.11.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenské tenistky prehrali so Španielkami 1:2 v úvodnom súboji C-skupiny finálového turnaja Pohára Billie Jean Kingovej v Prahe.Zverenky kapitána Mateja Liptáka boli veľmi blízko toho, aby si na úvod svojho pražského vystúpenia medzi elitou bývalého Pohára federácie pripísali víťazstvo nad favoritom. O triumfe Španielok rozhodla až záverečná štvorhra, v ktorej Carla Suárezová Navarrová a Sara Sorribesová Tormová zdolali Viktóriu Kužmovú Terezu Mihálikovú 4:6, 6:2, 10:7.V záverečnom zápasovom tajbrejku za stavu 9:7 Španielky využili piaty mečbal. Španielske tenistky sú päťnásobné šampiónky tohto podujatia, Slovenky získali jediný titul v roku 2002 po pamätnom finálovom triumfe práve nad Španielkami.Predtým v úvodnej dvojhre súboja Slovensko - Španielsko Viktória Kužmová zdolala Suárezovú Navarrovú 6:2, 3:6, 6:3 a o vyrovnanie favoritiek sa postarala Sorribesová Tormová triumfom nad Annou Karolínou Schmiedlovou 6:3, 3:6, 6:2.Tieto dva mimoriadne dramatické zápasy zabrali dokopy viac než štyri a pol hodiny. Záverečná štvorhra trvala 88 minút a maratónsky súboj sa skončil 24 minút po polnoci."Určite sme smutní. Šance na víťazstvo sme mali. Ak by sa dve-tri lopty zišli spolu v jednom momente, mohlo to dopadnúť opačne. Nerád sa vyhováram, ale trochu nám chýbalo aj športové šťastie. Cítili sme, že sme mohli vyhrať tento zápas," uviedol kapitán tímu SR Matej Lipták vo vysielaní Rádia Slovensko.Kapitánka Španielska Anabel Medinová-Garriguesová, niekdajšia 16. hráčka rebríčka WTA vo dvojhre a svetová trojka vo štvorhre, bola po stretnutí nesmierne hrdá na svoje zverenkyne."Absolvovali tri mimoriadne náročné zápasy, lebo Slovenky zahrali vo všetkých veľmi dobre. Bol to intenzívny a fyzicky náročný tenis s množstvom dlhých výmen. Carla končí kariéru, napriek tomu ešte našla v sebe dostatok energie, aby mohla reprezentovať Španielsko v tejto súťaži. Sara zasa predviedla obrovskú snahu. Obe sa po ťažkých trojsetových bitkách postavili spolu do štvorhry a úroveň hry, ktorú predviedli, bola neuveriteľná," uviedla na oficiálnom webe podujatia."Prehrala som svoju dvojhru, ale tímová súťaž nie je o jednom zápase. Vo štvorhre som sa snažila pomáhať Sare, ako sa len dalo, a nakoniec sme to dotiahli do víťazného konca. Už pred týmto turnajom som povedala, že končím kariéru a na tom sa nič nemení. Mať však na sebe ešte raz španielsky dres je pre mňa veľmi emotívne. Hrať za svoju krajinu je jedna z najlepších vecí, ktoré sa dajú zažiť v tenise," komentovala 33-ročná Suárezová Navarrová, bývalá šiesta hráčka sveta ktorá nedávno prekonala rakovinu.Po dlhom čakaní sa slovenské tenistky dočkali finálového turnaja Pohára Billie Jean Kingovej. Podujatie, na ktoré sa kvalifikovali vo februári 2020, sa malo pôvodne konať v ešte prvej polovici roka 2020. V dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 ho niekoľkokrát odložili a napokon prišlo aj k zmene dejiska.V Prahe hrajú Slovenky v najsilnejšom zložení Anna Karolína Schmiedlová, Kristína Kučová Rebecca Šramková , Viktória Kužmová a Tereza Mihalíková. Ak si chcú slovenské tenistky zachovať šancu na postup do semifinále, musia v utorok večer po 17.00 h zdolať Američanky. Do semifinále sa dostanú iba víťazky každej zo štyroch skupín. Každý súboj pozostáva z dvoch dvojhier a jednej štvorhry.Zostavu USA v Prahe tvoria Danielle Collinsová CoCo Vandeweghová a Caroline Dolehideová. Kapitánkou je Kathy Rinaldiová. Američanky majú na konte 18 titulov v niekdajšom Pohári federácie, ten najčerstvejší pochádza z roku 2017. S touto bilanciou sú najúspešnejšou krajinou histórie tohto najprestížnejšieho ženského tímového podujatia.