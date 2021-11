NHL: Tampa Bay s Černákom zdolala Washington

Hokejisti Tampy Bay zdolali v noci na utorok v zámorskej NHL Washington 3:2. Capitals utrpeli prvú prehru v riadnom hracom čase v tejto sezóne, bodovo vyšli naprázdno po ôsmich zápasoch. Hráči Lightning po slabšom rozbehu vybojovali tretiu výhru za sebou, Anthony Cirelli k nej prispel gólom a dvomi asistenciami.



Slovenský obranca Erik Černák odohral v drese obhajcu Stanleyho pohára 22:11 minút, pripísal si jeden strelecký pokus, dva plusové body a rozdal až šesť bodyčekov - najviac zo všetkých hráčov na ľade. Vyhlásili ho za tretiu hviezdu stretnutia. Černák sa pocty dočkal najmä za svoju skvelú defenzívnu hru a prácu v oslabeniach. Najviac sa zaskvel v závere prvej tretiny, keď v početnej nevýhode odvážne zblokoval tri strely Alexandra Ovečkina. "Predviedol neskutočnú odvahu. Ten chlap dal svoje telo do strely, obetoval sa pre to, aby sme nedostali gól. Je to pôsobivé, má veľkú guráž. Takéto zákroky dodajú energiu celému tímu," chválil Černákov heroický výkon podľa klubového webu útočník Brayden Point, autor tretieho gólu "bleskov". V poodobnom duchu sa vyjadril aj tréner Jon Cooper: "Chce to naozaj odvahu, pretože každý vie, že Ovečkin neprihráva, ale páli z prvej. Nedostali sme v tom oslabení druhý gól a to nás nakoplo k obratu."

Po záverečnej siréne sa Černák dostal do šarvátky s Tomom Wilsonom, ktorý zaútočil na slovenského obrancu ihneď po buly v útočnom pásme. Wilson najskôr hokejkou držiac dvomi rukami zasiahol Černákovo zápästie a potom sa strhla mela. Wilsonov zákrok nezostal nič dlžný jeho povesti a situáciu možno preverí aj disciplinárna komisia, pretože súperovi mohol takýmto atakom zlomiť zápästie. Wilson bol z Černáka frustrovaný, pretože slovenský obranca mu nedal v celom zápase priestor a eliminoval ho kvalitnou defenzívnou hrou. "Cerny to zariadil všetko," povedal Cirelli. Wilson mal predsalen na začiatku druhej tretiny v presilovke obrovskú šancu, ale radosť z prvého gólu v sezóne mu fantastickou lapačkou zmaril Andrej Vasilevskij.



Černákov krajan Martin Fehérváry si počas 16:34 min. zapísal dve strely, jednu mínusku a štyri "hity”. Ovečkin prvýkrát v sezóne vyšiel bodovo naprázdno, ukončil osemzápasovú bodovú sériu. Prvý gól v NHL strelil Brett Leason, ktorý dostal "Caps" v úvode duelu do vedenia. "Je to frustrujúce. Neznášame prehry," poznamenal útočník Washingtonu Lars Eller.

Chicago sa na desiaty pokus dočkalo prvého víťazstva v sezóne, keď zdolalo doma Ottawu 5:1. Hrdinom duelu bol Patrick Kane, ktorý sa zaskvel hetrikom a pridal aj jednu asistenciu. Tridsaťdvaročný krídelník tak parádne oslávil návrat do zostavy Blackhawks po tom, ako vynechal štyri zápasy pre problémy s COVID-om. "Cítil som sa dobre. Na začiatku som mal mierne príznaky, ale po pár dňoch to bolo dobré. Teším sa, že to vyšlo a že sme konečne vyhrali. Snáď sme tú opicu striasli z chrbta," povedal Kane po siedmom hetriku v profiligovej kariére.



Kane v tomto zápase predbehol dve klubové legendy. V drese Chicaga strelil 408 gólov a vďaka hetriku sa dostal pred Stevea Larmera (406) na tretie miesto historickej streleckej tabuľky. Lídrom Blackhawks v počte gólov je Bobby Hull (604), druhý je Stan Mikita (541). V počte bodov (1097) Kane predbehol Denisa Savarda a osamostatnil sa na treťom mieste. Na čele je Mikita (1467) pred Hullom (1153). "Znamená to pre mňa veľa. Chicago je tímom z Original Six, hralo tu množstvo skvelých hokejistov," povedal Kane. K víťazstvu "jastrabov" prispel dvomi gólmi Brandon Hagel, tri asistencie si pripísal Jonathan Toews. Prvé víťazstvo v drese Chicaga zaznamenal Marc-Andre Fleury, keď zlikvidoval 29 striel súpera.

Edmonton si poradil s nováčikom zo Seattlu 5:2, Leon Draisaitl sa podieľal na víťazstve dvomi gólmi a dvomi asistenciami. Prvý gól v drese Oilers strelil bývalý obranca Chicaga Duncan Keith, ktorý nastúpil na svoj jubilejný 1200. zápas v kariére. Brankár Mikko Koskinen zaznamenal 27 úspešných zákrokov. "Hrali sme dobre a prinieslo to zaslúžený úspech. Bolo dôležité, že sme premieňali šance," povedal tréner Edmontonu Dave Tippett. Kapitán "olejárov" Connor McDavid zaznamenal jednu asistenciu a bodoval tak aj v ôsmom zápase novej sezóny.

sumáre NHL:





TAMPA BAY LIGHTNING - WASHINGTON CAPITALS 3:2 (0:1, 2:0, 1:1)

Góly: 24. Killorn (Cirelli), 29. Cirelli (Barre-Boulet, Hedman), 43. Point (Raddysh) - 2. Leason (Jensen), 52. Sheary (Kuznecov, Carlson). Brankári: Vasilevskij - Vaněček, strely na bránku: 26:33, 19.092 divákov.





CHICAGO BLACKHAWKS - OTTAWA SENATORS 5:1 (1:0, 1:0, 3:1)

Góly: 20. Hagel (Kane, Toews), 23. Kane (Carpenter, Toews), 41. Hagel (Toews, Jones), 42. Kane (Gustafsson, Kubalík), 48. Kane (Kubalík) - 42. Formenton (Mete, Ennis). Brankári: Fleury - Murray, strely na bránku: 31:30, 15.946 divákov.





EDMONTON OILERS - SEATTLE KRAKEN 5:2 (2:1, 1:1, 2:0)

Góly: 2. Draisaitl (Barrie), 7. Draisaitl (Hyman, Nugent-Hopkins), 22. Keith (Draisaitl, McDavid), 43. Turris (Shore), 53. Yamamoto (Draisaitl) - 5. Schwartz (Gourde, Giordano), 39. Soucy (Bastian, Oleksiak). Brankári: Koskinen - Daccord, strely na bránku: 23:29, 15.860 divákov.

Slováci v akcii:



Erik Černák (Tampa Bay) 22:11 0 0 0 +2 1 0



Martin Fehérváry (Washington) 16:34 0 0 0 -1 2 0







/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/