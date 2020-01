Slovenské vodné pólistky prehrali s Francúzkami a na ME v Budapešti obsadili siedme miesto

Majstrovstvá Európy vo vodnom póle



Budapešť (Maď.) - sobota



ŽENY

o 7. miesto

Francúzsko - Slovensko 17:8 (5:2, 4:2, 5:1, 3:3)

Góly SR: Junasová 2, Kurucová, Sedláková, Pecková, Kolářová, Kátlovská a K. Kissová po 1, rozhodovali: Dutilhová-Dumasová (Hol.) a Rakovič (Srb.)

Zostava SR: Horváthová - Kováčiková, Kurucová, Garančovská, Junasová, Sedláková, Pecková, Kolářová, Stankovianska, Majlathová, Kátlovská, K. Kissová



Hlasy:

Milan Henkrich (tréner SR): "Nemáme za sebou najvydarenejší záver majstrovstiev, pretože sme sa dopustili mnohých chýb. Nie som s výkonom dievčat spokojný. Dnes sme síce chceli zvíťaziť, ale Francúzky boli lepšie a uspeli zaslúžene. Naša obrana dnes nefungovala a smerom dopredu sme dali málo gólov. Keď to mám zhodnotiť globálne, som veľmi rád, ako sme obstáli. Na ME sme sa predstavili po dlhom čase, preto sme sa mohli od európskej špičky veľa naučiť. Náš tím je veľmi mladý a cieľom je zabojovať o olympiádu v Paríži 2024. Mnoho dievčat v lete čakajú mládežnícke šampionáty, turnaj v Budapešti bol pre nich veľmi dobrá skúsenosť. Musíme však pokračovať v tvrdej práci."



Natália Pecková (hráčka SR): "Dnes nie som spokojná, pretože sme prehrali. Teší nás však, že sme sa dostali do Top 8. Je to pre nás veľký úspech. Smerom do budúcnosti musíme poriadne popracovať na našej hre pod tlakom. Musíme sa naučiť hrať pred plnými tribúnami a vo veľkých halách, aby sme sa ľahšie dokázali myšlienkami odpútať a zamerať ich iba na náš výkon."



25.1.2020 (Webnoviny.sk) - Slovenská ženská reprezentácia vo vodnom póle sa s majstrovstvami Európy v Budapešti rozlúčia prehrou v súboji o konečné 7. miesto. Zverenkyne trénera Milana Henkricha v sobotu popoludní podľahli výberu Francúzska 8:17 a v na turnaji obsadili 8. priečku.Ide o najlepšie umiestnenie Sloveniek na ME, keďže v Budapešti štartovali na tomto fóre prvýkrát po dlhých 27 rokoch a v Sheffielde 1993 nezískali ani bod.Slovenky v úvode duelu vyrovnali na 1:1 aj 2:2, no skóre potom postupne narastalo v prospech súperiek. V polovici zápasu slovenské hráčky prehrávali o 5 gólov (4:9), po tretej štvrtine o deväť zásahov (5:14).Slovenské reprezentantky na ME 2020 v základnej A-skupine zaznamenali prehry s Ruskami, Maďarkami a Grékyňami, potom zdolali Srbky aj Chorvátky a postúpili do štvrťfinále. V boji o semifinále podľahli Holanďankám 2:22, potom nestačili ani na Talianky 4:16 a v sobotu aj Francúzky 8:17.Prienik do play-off na ME by pre Slovenky mal znamenať postup na celosvetovú kvalifikáciu o postup na OH 2020 do japonského Tokia, ktorá by sa mala konať počas tohtoročnej jari. Olympijskú miestenku získajú aj víťazky ME v Budapešti.