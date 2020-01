Miešané štafety biatlonistov v slovinskej Pokljuke ovládli Francúzi, Slováci sa nepresadili

Estónci prekvapili druhým miestom

Francúzske kvarteto bez problémov



Svetový pohár 2019/2020 v biatlone



7. kolo - Pokljuka (Slovin.) - sobota



Štafeta miešaných dvojíc: 1. Francúzsko (Emilien Jacquelin, Anais Bescondová) 38:33,4 (0+5), 2. Estónsko (Rene Zachna Regina Ojová) +5,9 s (0+3), 3. Rakúsko (Simon Eder, Lisa Theresa Hauserová) +12,1 (0+6), 4. Kanada +16,0 (0+6), 5. Ukrajina +28,8 (1+4), 6. Švajčiarsko +40,7 (0+7), ... 14. Slovensko (Martin Otčenáš, Ivona Fialková) +1:47,7 (2+8)



Štafeta miešaných štvoríc: 1. Francúzsko (Quentin Fillon Maillet, Simon Desthieux, Justine Braisazová, Julia Simonová) 1:17:53,3 h (0+8), 2. Nórsko (Tarjei Bö, Johannes Thingnes Bö, Synnöve Solemdalová, Ingrid Landmark Tandrevoldová) +40,6 s (0+4), 3. Nemecko (Philipp Horn, Johannes Kühn, Janina Hettichová, Vanessa Hinzová) +1:01,4 min (0+5), 4. Rusko +1:24,8 (0+7), 5. Švédsko +1:34,1 (0+6), 6. Česko +1:49,8 (1+5), ... 21. Slovensko (Michal Šima, Šimon Bartko, Terézia Poliaková, Veronika Machyniaková) +11:38,0 (2+13)



25.1.2020 (Webnoviny.sk) - Reprezentanti Francúzska v sobotu zvíťazili v oboch štafetových súťažiach na pretekoch Svetového pohára 2019/2020 v biatlone v slovinskej Pokljuke. Najprv Emilien Jacquelin a Anais Bescondová ovládli súťaž miešaných štafiet dvojíc .Francúzi sa od úvode súťaže držali v popredí a na poslednom úseku sa Bescondovej podarilo odpútať od nórskej súperky. Karoline Offigstad Knottenová navyše na poslednej streľbe musela dvakrát dobíjať a Nóri napokon neskončili ani na pódiu.Prekvapením je druhá priečka reprezentantov Estónska (Rene Zachna Regina Ojová), ktorí museli dobíjať iba trikrát a Ojová sa vo finiši odpútala od prenasledovateliek. Tretiu priečku obsadili Rakúšania Simon Eder a Lisa Theresa Hauserová.Slovenská dvojica Martin Otčenáš a Ivona Fialková finišovala na 14. mieste. Začiatok pretekov nevyšiel Martinovi Otčenášovi, ktorí okrem piatich dobíjaní na dvoch položkách musel absolvovať aj dva skrátené trestné okruhy. Po druhej streľbe bol až na 23. mieste, no potom Slováci už len stúpali nahor.Ivona Fialková potom Slovákov vytiahla na 17. priečku, ktorú Otčenáš neskôr udržal. V závere bola Fialková sedemnásta aj po poslednej streľbe, no vo finiši sa dostala pred Češku, Poľku aj Japonku.Podvečer sa kvarteto Quentin Fillon Maillet, Simon Desthieux, Justine Braisazová a Julia Simonová držalo na popredných priečkach, rozhodujúci náskok získala na treťom úseku Braisazová a po nej Simonová už nemala problémy doviesť preteky do víťazného konca.Boj o druhú priečku rozhodla až posledná streľba, lepšie ju zvládla Nórka Ingrid Landmark Tandrevoldová v porovnaní s Nemkou Vanessou Hinzovou.Slovenská štvorica Michal Šima, Šimon Bartko, Terézia Poliaková, Veronika Machyniaková obsadila až 22. miesto. Šima štyrikrát dobíjal a po svojom úseku bol dvadsiaty, Bartko mal rovnaký počet dobíjaní aj jeden trestný okruh, odovzdával však štafetu na 19. pozícii.Potom prišli na rad ženy a prepad v poradí. Poliaková síce dobíjala len dvakrát, no po jej časti klesli Slováci na 22. priečku. Machyniaková trikrát dobíjala a raz absolvoval malé trestné kolo, do cieľa prišla na poslednom klasifikovanom 22. stupienku. Neskôr však Slováci poskočili o jeden post nahor, keďže rozhodcovia diskvalifikovali Ukrajincov.