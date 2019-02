Slovenské volejbalistky budú na ME v Bratislave uzatvárať program dňa

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

PIATOK 23. 8.: Švajčiarsko - Nemecko (14.30), Bielorusko - Rusko (17.00), SLOVENSKO - Španielsko (20.00)



SOBOTA 24. 8.: Nemecko - Španielsko (17.30), Švajčiarsko - SLOVENSKO (20.00)



NEDEĽA 25. 8.: Španielsko - Bielorusko (17.30), Rusko - Švajčiarsko (20.00)



PONDELOK 26. 8.: Nemecko - Rusko (17.30), SLOVENSKO - Bielorusko (20.00)



UTOROK 27. 8.: Španielsko - Švajčiarsko (17.30), Nemecko - SLOVENSKO (20.00)



STREDA 28. 8.: Rusko - Španielsko (17.30), Nemecko - Bielorusko (20.00)



ŠTVRTOK 29. 8.: Švajčiarsko - Bielorusko (17.30), SLOVENSKO - Rusko (20.00)





Luxemburg 1. februára (TASR) - Slovenské volejbalové reprezentantky nastúpia na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave na svojich päť stretnutí v základnej D-skupine tohtoročného kontinentálneho šampionátu EuroVolley 2019 (23. augusta - 8. septembra) zhodne o 20.00 h, teda na záver programu hracieho dňa. Podrobný program skupinovej fázy ME zverejnil web Európskej volejbalovej konfederácie (CEV).Úvodný hrací deň (piatok 23. 8.) ponúkne v Bratislave tri zápasy so začiatkami o 14.30 h, 17.00 h a 20.00 h, od soboty (24. 8.) do štvrtka (29. 8.) budú na programe po dve stretnutia - podvečerné o 17.30 h a večerné o 20.00 h. Slovenky vstúpia do turnaja v piatok 23. augusta proti Španielkam, o deň neskôr si zmerajú sily so Švajčiarkami. Po dni voľna nastúpia v pondelok proti Bieloruskám a v utorok proti Nemkám, boje v skupine uzavrú opäť po voľnom dni vo štvrtok 29. augusta proti topfavoritkámRuskám.Kvarteto organizátorov EuroVolley 2019 v piatok spustilo úvodnú fázu predaja vstupeniek, lístky na bratislavské zápasy sú k dispozícii v sieti Ticketportal. Slovenky, ktoré vedie taliansky tréner Marco Fenoglio, sa na ME predstavia po desiatich rokoch a celkovo po štvrtý raz (2003, 2007, 2009, 2019).Európsky šampionát sa premiérovo uskutoční v štyroch krajinách a po prvý raz s 24 účastníkmi. Hostiteľmi spoločne so Slovenskom sú Turecko (Ankara), Poľsko (Lodž) a Maďarsko (Budapešť). V šesťčlenných skupinách, ktorých zloženie určil minulotýždňový žreb v Istanbule, absolvuje každé družstvo päť súbojov, štyria najlepší z každej skupiny postúpia do osemfinále a od tejto fázy sa hrá na jeden zápas. Každá krajina hostí dva osemfinálové zápasy, štvrťfinále odohrajú v Turecku a Poľsku, semifinále a zápasy o medaily v Ankare.Podrobný program slovenskej D-skupiny na majstrovstvách Európy žien EuroVolley 2019 (23. augusta - 8. septembra):