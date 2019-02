Petre Vlhovej prospela pauza, mágovi Magonimu vyšiel ďalší ťah

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová sa raduje v cieli 2. kola obrovského slalomu Svetového pohára 1. februára 2019 v Maribore. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Maribor 1. februára (TASR) - Slovenskej lyžiarke Petre Vlhovej prospela krátka prestávka, ktorú si mohla dovoliť uprostred sezóny Svetového pohára. Medzi víťazstvami v slalome vo Flachau a v piatok v obrovskom slalome v Maribore absolvovala len jednu súťaž adopadol ideálne.Začiatkom januára triumfovala v Rakúsku s vypätím všetkých síl, veď hrozilo, že ani nenastúpi. V Slovinsku boli okolnosti o poznanie príjemnejšie, vďaka čomu si mohla naplno užiť ôsmy úspech v kariére SP, druhý v technicky najnáročnejšej alpskej disciplíne.povedala Vlhová, na ktorú v sobotu čaká klasický slalom (10.00/13.00).Premiérový triumf vdosiahla koncom vlaňajška v Semmeringu hneď pri úvodnom štarte na nových lyžiach. Petrin otec a finančný manažér tímu Igor Vlha vtedy označil trénera Livia Magoniho zaa talianskemu koučovi vyšiel aj ťah s pauzou, počas ktorej jeho 23-ročná zverenka zavítala aj domov na Slovensko.vyhlásil I. Vlha. Realizačný tím na čele s Magonim už teraz spriada plány na budúci ročník:Vlhová postupne pridáva do portfólia ďalšie disciplíny, všetky individuálne plánuje už na blížiacich sa majstrovstvách sveta vo švédskom Aare.naznačil otec, ktorého dcéra nepridáva len disciplíny, ale aj úspechy v nich:V piatok ho zajazdila najlepšie - rovnako ako Američanka Mikaela Shiffrinová.dodal ďalší dôležitý člen tímu, asistent trénera Matej Gemza. Všetci spoločne dohliadnu na režim, aby mohla Vlhová nadviazať na Semmering, kde sa po triumfe v "obráku" umiestnila na pódiu aj v slalome: "Budeme robiť to isté. Bude tesné stihnúť to, aby išla spať ešte v rozumnom čase."