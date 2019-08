Slovenské volejbalistky chcú postúpiť zo skupiny na ME

Na archívnej snímke sprava (v modrom) Nikola Radošová. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Nominácia žien na ME 2019 v Bratislave:



Nahrávačky: Barbora Koseková, Lenka Ovečková



Smečiarky: Nikola Radosová, Romana Hudecová, Mária Kostelanská, Karolína Fričová Blokárky: Jaroslava Pencová, Nina Herelová, Veronika Hrončeková, Sandra Szabóová



Univerzálky: Karin Palgutová, Miroslava Kijaková



Liberá: Skarleta Jančová, Michaela Španková



Realizačný tím:



Team manager: Slavomír Huba Tréner: Marco Fenoglio Asistent trénera a kondičný tréner: Stefano Micoli Asistent trénera: Michal Mašek Štatistik: Tomáš Samsely Fyzioterapeut: Jacek Bentkowski





program D-skupiny v Bratislave:



piatok 23. augusta: 14.30 h Bielorusko - Rusko, 17.00 h Švajčiarsko - Nemecko, 20.00 h SLOVENSKO - Španielsko



sobota 24. augusta: 17.30 h Nemecko - Španielsko, 20.00 h Švajčiarsko - SLOVENSKO



nedeľa 25. augusta: 17.30 h Rusko - Švajčiarsko, 20.00 h Španielsko - Bielorusko



pondelok 26. augusta: 17.30 h Nemecko - Rusko, 20.00 h SLOVENSKO - Bielorusko



utorok 27. augusta: 17.30 h Španielsko - Švajčiarsko, 20.00 h Nemecko - SLOVENSKO



streda 28. augusta: 17.30 Rusko - Španielsko, 20.00 Nemecko - Bielorusko



štvrtok 29. augusta: 15.30 h SLOVENSKO - Rusko, 18.00 h Švajčiarsko - Bielorusko





ďalší program:



1. septembra: osemfinále (Ankara/Tur., Lodž/Poľ., Budapešť/Maď., Bratislava)



4. septembra: štvrťfinále (Ankara/Tur., Lodž/Poľ.)



7. septembra: semifinále (Ankara/Tur.)



8. septembra: finále, o 3. miesto (Ankara/Tur.)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 8. augusta (TASR) - Bratislava privíta o dva týždne kontinentálny volejbalový šampionát žien, Slovenky pred jeho začiatkom čakajú ešte štyri prípravné zápasy. Zverenky Marca Fenoglia sa na ME predstavia po desiatich rokoch a celkovo po štvrtý raz. Organizátori veria, že šampionát prinesie športový i spoločenský úspech.Slovenky štartovali na ME v rokoch 2003, 2007 a 2009. Na tohtoročný šampionát sa pripravujú od začiatku júla. V Nitre sa stretli s Chorvátskom a Maďarskom. S balkánskym súperom zaknihovali tri prehry, nad Maďarkami triumfovali. Práve pred záverečným súbojom proti Maďarsku oznámil tréner Fenoglio záverečnú 14-člennú nomináciu. Je v nej aj blokárka Veronika Hrončeková, ktorá štartovala na ME v rokoch 2007 a 2009, zvyšných trinásť volejbalistiek čaká debut.V základnej D-skupine sa Slovenky stretnú s Ruskom, Nemeckom, Bieloruskom, Španielskom a Švajčiarskom. Zvyšné skupiny sa odohrajú v Ankare, Lodži a Budapešti, pričom v Turecku šampionát vyvrcholí.povedal Fenoglio na štvrtkovej tlačovej konferencii v Bratislave.Hráčky sa na domáci šampionát tešia.uviedla kapitánka tímu Barbora Koseková.Prezident Slovenskej volejbalovej federácie Martin Kraščenič verí, že Slovensko bude vzorným organizátorom. V Bratislave niekoľko dní strávi aj prezident Európskej volejbalovej konfederácie (CEV) Aleksandar Boričič.Na tohtoročný šampionát je pripravených niekoľko inovácií, organizátori pripravili pre fanúšikov niekoľko lahôdok. "" uviedol riaditeľ turnaja Tomáš Singer a dodal: