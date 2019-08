Krafth podpísal kontrakt s Newcastle United

Na archívnej snímke vľavo David Hancko a Emil Krafth (Švédsko). Foto: TASR Foto: TASR

Newcastle upon Tyne 8. augusta (TASR) - Švédsky futbalový obranca Emil Krafth podpísal štvorročný kontrakt s účastníkom anglickej Premier League Newcastle United. Prestupovú čiastku vedenie Newcastlu zatiaľ nezverejnilo, no podľa webovej stránky transfermarkt.com zaplatili "The Magpies" francúzskemu klubu SC Amiens 5,4 milióna eur.uviedol tréner Newcastlu Steve Bruce. Krafth sa v Newcastli stretne so slovenským reprezentačným brankárom Martinom Dúbravkom. Informovala agentúra DPA.