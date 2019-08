Slovenské volejbalistky nezískali želané súperky na osemfinále ME

Na archívnej snímke slovenské volejbalové reprezentantky. Foto: TASR - Pavol Zachar Foto: TASR - Pavol Zachar

Bratislava 30. augusta (TASR) - Slovenským volejbalovým reprezentantkám neboli dopriate želané súperky na osemfinále majstrovstiev Európy. Namiesto Belgičaniek pricestujú do Bratislavy Talianky a tie budú napriek prehre s Poľkami v záverečnom stretnutí skupinovej fázy a presunu z Lodže jednoznačnými favoritkami na postup. Duel, ktorý sa na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu začne v nedeľu o 18.00 h, bude špecifický pre trénera Marca Fenoglia či blokárku Jaroslavu Pencovú.Taliansky kouč povedie Slovenky v boji proti svojim krajankám.povedal Fenoglio, ktorý si uvedomuje úlohu papierového outsidera:Skúsenosti z Apeninského polostrova má aj 29-ročná Pencová vďaka pôsobeniu v klube SAB Legnano (2017-2018). Následne zamierila do poľskej Lodže, kde sa práve odohrala B-skupina šampionátu:Slovenky ho budú potrebovať, pokiaľ chcú pomýšľať na priaznivejší výsledok ako v stretnutí s Ruskami, v ktorom uhrali v jednom sete nanajvýš štrnásť bodov.Talianky síce podľahli Poľkám, no tie podľa Pencovej tiež patria k okruhu favoritiek:Slovenky sa meno osemfinálového protivníka dozvedeli až vo štvrtok neskoro večer, keďže súboj Poľsko - Taliansko bol na programe úplne na záver skupinovej fázy a navyše sa skončil päťsetovou bitkou.dodala Pencová a naznačila, že Fenogliove zverenky si vydareným úvodom šampionátu s víťazstvami nad Španielskom, Švajčiarskom i Belgickom tak trocha uplietli na seba bič: