Tiemoue Bakayoko sa pravdepodobne vráti do AS Monaco

Monako 30. augusta (TASR) - Tiemoue Bakayoko pravdepodobne strávi sezónu na hosťovaní z Chelsea Londýn v AS Monaco. V drese "kniežat" by sa mohol objaviť už v nedeľňajšom zápase 4. kola Ligue 1 proti Racingu Štrasburgu, informovala agentúra AFP.Dvadsaťpäťročný defenzívny stredopoliar sa tak vráti do klubu, s ktorým v sezóne 2016/2017 získal majstrovský titul a zahral si v semifinále Ligy majstrov. Následne prestúpil do Chelsea, na Stamford Bridge sa však nepresadil a putoval na hosťovanie do AC Miláno.