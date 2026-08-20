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20. augusta 2026
Slovenské volejbalistky odcestovali na ME. Cieľom je postúpiť aspoň do osemfinále
Slovenské volejbalové reprezentantky vo švédskom Göteborgu absolvujú päť duelov - postupne proti Francúzsku, Švédsku, Chorvátsku, Taliansku a Čiernej Hore. Slovenská reprezentácia volejbalistiek už ...
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20.8.2026 (SITA.sk) - Slovenské volejbalové reprezentantky vo švédskom Göteborgu absolvujú päť duelov - postupne proti Francúzsku, Švédsku, Chorvátsku, Taliansku a Čiernej Hore.
Slovenská reprezentácia volejbalistiek už odcestovala do švédskeho Göteborgu, v ktorom absolvuje päť náročný duelov v D-skupine majstrovstiev Európy. Zverenky trénera Martina Volpiniho sa chcú na kontinentálnom šampionáte dostať do Top 16, vo Švédsku na to potrebujú umiestnenie do 4. priečky.
Slovenky vstúpia do ME už v piatok duelom proti Francúzsku, nasledovať budú merania síl proti Švédsku, Chorvátsku, Taliansku a Čiernej Hore. "Naším cieľom na majstrovstvách Európy zostáva postup zo základnej skupiny a účasť v osemfinále,“ zdôraznil Volpini ešte pred začiatkom druhej časti prípravy.
Na predchádzajúcich ME v roku 2023 obsadili slovenské volejbalistky 10. priečku, keď v osemfinále viedli nad Bulharkami 2:0, napokon im však podľahli 2:3.
"Počas posledných dvoch týždňov sme sa snažili vybrať najlepšiu štrnástku hráčok, ktorá odcestuje do Švédska. Skúšali sme rôzne možnosti aj v prípravných zápasoch proti Španielsku a Slovinsku. Napokon sme sa rozhodli ponechať Katrin Trebichavskú na poste univerzálky spolu s Karin Šunderlíkovou,“ vysvetlil hlavný kouč na webe Slovenskej volejbalovej federácie.
Do nominácie sa nedostala Nina Dreisingová. "Počas tohto leta sa vracala po zranení. Chcem, aby mala dostatok času na tréning a aby sa mohla dostať do dobrej fyzickej kondície pred začiatkom klubovej sezóny. Čaká ju veľmi dôležitá sezóna v kvalitnom tíme a bude hrať aj Ligu majstrov. Myslím si preto, že pre ňu je teraz najlepším riešením zostať, mať dostatok času na prípravu a pracovať na svojej kondícii,“ vysvetlil Volpini.
"Pracujeme spolu už tri mesiace, takže všetky hráčky poznajú náš systém a ja veľmi dobre poznám ich schopnosti. Viem, čo od nich môžem očakávať a čo dokážu na ihrisku,“ pokračoval hlavný kouč.
Najťažší zápas pre slovenské reprezentantky bude proti úradujúcim majsterkám sveta z Talianska. "Chceme ísť zápas po zápase. Ako prvé nás čaká Francúzsko, takže sme sa už sústredili na jeho analýzu. Nebude to jednoduché, Francúzsko má silnú reprezentáciu, ale myslím si, že v určitých situáciách s nimi môžeme bojovať o víťazstvo. Musíme tlačiť na podaní. Francúzsko je veľmi silné v útoku a pri dobrej prihrávke sa jeho úspešnosť v útoku pohybuje nad 55 až 60 percent. Naším cieľom preto bude neustále tlačiť servisom a následne hrať kvalitnú obranu na bloku proti ich vysokým loptám,“ ozrejmil Volpini.
V prípade postupu do osemfinále so Slovenky presunú do Brna, ďalšieho z dejísk šampionátu. Sú nimi aj Baku a Istanbul.
"Chceme si tento čas užiť bez tlaku. Pracujeme spolu už tri mesiace, takže každý pozná náš systém a ja poznám svoje hráčky. Teraz musíme do Švédska prísť a ukázať to najlepšie, čo v nás je,“ uzavrel Volpini.
Nahrávačky: Anna Kohútová, Karolína Cibulová
Smečiarky: Lucia Herdová, Karolína Fričová, Radka Hašková, Zuzana Šepeľová
Univerzálky: Karin Šunderlíková, Katrin Trebichavská
Blokárky: Ema Smiešková, Tereza Hrušecká, Katarína Körmendyová, Barbora Truchlá
Liberky: Ema Magdinová, Zuzana Justhová
Zdroj: SITA.sk - Slovenské volejbalistky odcestovali na ME. Cieľom je postúpiť aspoň do osemfinále © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovenská reprezentácia volejbalistiek už odcestovala do švédskeho Göteborgu, v ktorom absolvuje päť náročný duelov v D-skupine majstrovstiev Európy. Zverenky trénera Martina Volpiniho sa chcú na kontinentálnom šampionáte dostať do Top 16, vo Švédsku na to potrebujú umiestnenie do 4. priečky.
Slovenky vstúpia do ME už v piatok duelom proti Francúzsku, nasledovať budú merania síl proti Švédsku, Chorvátsku, Taliansku a Čiernej Hore. "Naším cieľom na majstrovstvách Európy zostáva postup zo základnej skupiny a účasť v osemfinále,“ zdôraznil Volpini ešte pred začiatkom druhej časti prípravy.
Na predchádzajúcich ME v roku 2023 obsadili slovenské volejbalistky 10. priečku, keď v osemfinále viedli nad Bulharkami 2:0, napokon im však podľahli 2:3.
"Počas posledných dvoch týždňov sme sa snažili vybrať najlepšiu štrnástku hráčok, ktorá odcestuje do Švédska. Skúšali sme rôzne možnosti aj v prípravných zápasoch proti Španielsku a Slovinsku. Napokon sme sa rozhodli ponechať Katrin Trebichavskú na poste univerzálky spolu s Karin Šunderlíkovou,“ vysvetlil hlavný kouč na webe Slovenskej volejbalovej federácie.
Do nominácie sa nedostala Nina Dreisingová. "Počas tohto leta sa vracala po zranení. Chcem, aby mala dostatok času na tréning a aby sa mohla dostať do dobrej fyzickej kondície pred začiatkom klubovej sezóny. Čaká ju veľmi dôležitá sezóna v kvalitnom tíme a bude hrať aj Ligu majstrov. Myslím si preto, že pre ňu je teraz najlepším riešením zostať, mať dostatok času na prípravu a pracovať na svojej kondícii,“ vysvetlil Volpini.
Vyzvú aj úradujúce šampiónky
"Pracujeme spolu už tri mesiace, takže všetky hráčky poznajú náš systém a ja veľmi dobre poznám ich schopnosti. Viem, čo od nich môžem očakávať a čo dokážu na ihrisku,“ pokračoval hlavný kouč.
Najťažší zápas pre slovenské reprezentantky bude proti úradujúcim majsterkám sveta z Talianska. "Chceme ísť zápas po zápase. Ako prvé nás čaká Francúzsko, takže sme sa už sústredili na jeho analýzu. Nebude to jednoduché, Francúzsko má silnú reprezentáciu, ale myslím si, že v určitých situáciách s nimi môžeme bojovať o víťazstvo. Musíme tlačiť na podaní. Francúzsko je veľmi silné v útoku a pri dobrej prihrávke sa jeho úspešnosť v útoku pohybuje nad 55 až 60 percent. Naším cieľom preto bude neustále tlačiť servisom a následne hrať kvalitnú obranu na bloku proti ich vysokým loptám,“ ozrejmil Volpini.
Presunú sa do Brna?
V prípade postupu do osemfinále so Slovenky presunú do Brna, ďalšieho z dejísk šampionátu. Sú nimi aj Baku a Istanbul.
"Chceme si tento čas užiť bez tlaku. Pracujeme spolu už tri mesiace, takže každý pozná náš systém a ja poznám svoje hráčky. Teraz musíme do Švédska prísť a ukázať to najlepšie, čo v nás je,“ uzavrel Volpini.
Káder slovenskej reprezentácie volejbalistiek na ME 2026 (zdroj: SVF):
Nahrávačky: Anna Kohútová, Karolína Cibulová
Smečiarky: Lucia Herdová, Karolína Fričová, Radka Hašková, Zuzana Šepeľová
Univerzálky: Karin Šunderlíková, Katrin Trebichavská
Blokárky: Ema Smiešková, Tereza Hrušecká, Katarína Körmendyová, Barbora Truchlá
Liberky: Ema Magdinová, Zuzana Justhová
Zdroj: SITA.sk - Slovenské volejbalistky odcestovali na ME. Cieľom je postúpiť aspoň do osemfinále © SITA Všetky práva vyhradené.
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