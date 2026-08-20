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20. augusta 2026
Tréner Slovana po remíze s Celje kritizuje: Rozhodca pozná pravidlá a aj tak podal slabý výkon
Yaya Touré nerád kritizuje výkon rozhodcu, ale po prvom zápase proti NK Celje musel. Stredajší prvý duel play-off o Ligu majstrov na bratislavskom Tehelnom poli sa nemusel skončiť 1:1. Slovan mohol ...
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20.8.2026 (SITA.sk) - Yaya Touré nerád kritizuje výkon rozhodcu, ale po prvom zápase proti NK Celje musel.
Stredajší prvý duel play–off o Ligu majstrov na bratislavskom Tehelnom poli sa nemusel skončiť 1:1. Slovan mohol vyhrať nad Celje 2:1, ak by premenil pokutový kop, ktorý sa núkal v závere zápasu.
Pokutový kop sa však nekopal, lebo píšťalka hlavného rozhodcu po súboji Andraža Šporara s dvojicou súperových hráčov zostala nemá. A pritom išlo o zjavný, dokonca dvojnásobný faul.
Striedajúci Šporar s kapitánskou páskou na rukáve sa už–už rútil na brankára hostí, keď ho stopéri slovinského majstra doslova "zašprajcovali" medzi seba. Darko Hrka ho odsotil ramenom priamo do Artemijusa Tutyskinasa, ktorý sa prirútil z opačnej strany a poslal ho k zemi.
Ukážkové bránenie v hre, ale pokutový kop to nebol. Hlavný rozhodca Nemec Felix Zwayer aj predtým prehliadol niekoľko nevyberavých zákrokov hráčov Celje na slovanistov, hosťom za celý zápas ukázal dve žlté karty, hoci reálne mohli byť štyri až päť.
"Výkon rozhodcu bol negatívny až zlý. Do tohto zápasu sa vložil nadmerným spôsobom a to nie je dobré. Je mi ľúto mojich hráčov," povedal tréner ŠK Slovan Yaya Touré na pozápasovej tlačovej konferencii. Pridal tiež postreh, že rozhodca veľmi dobre vedel o svojich prešľapoch proti pravidlám.
"Keď som za ním prišiel po zápase na ihrisko, a hovoril som s ním, cítil som, že si to uvedomuje. On naozaj veľmi vstúpil do tohto zápasu a podal slabý výkon, pritom pozná pravidlá rovnako ako my," dodal Touré.
Odveta play off o Ligu majstrov medzi NK Celje a Slovanom Bratislava sa v Slovinsku bude hrať v stredu 26. augusta od 21.00 h. Ak Slovan uhrá postupový výsledok, zahrá si hlavnú fázu milionárskej Ligy majstrov druhýkrát za posledné tri roky.
V sezóne 2024/2025 ešte pod vedením Vladimíra Weissa st. postúpili slovanisti v play-off cez dánsky Midtjylland, ale v hlavnej fáze LM neuhrali ani bod a skončili na predposlednom 35. mieste.
Zdroj: SITA.sk - Tréner Slovana po remíze s Celje kritizuje: Rozhodca pozná pravidlá a aj tak podal slabý výkon © SITA Všetky práva vyhradené.
Stredajší prvý duel play–off o Ligu majstrov na bratislavskom Tehelnom poli sa nemusel skončiť 1:1. Slovan mohol vyhrať nad Celje 2:1, ak by premenil pokutový kop, ktorý sa núkal v závere zápasu.
Pokutový kop sa však nekopal, lebo píšťalka hlavného rozhodcu po súboji Andraža Šporara s dvojicou súperových hráčov zostala nemá. A pritom išlo o zjavný, dokonca dvojnásobný faul.
Striedajúci Šporar s kapitánskou páskou na rukáve sa už–už rútil na brankára hostí, keď ho stopéri slovinského majstra doslova "zašprajcovali" medzi seba. Darko Hrka ho odsotil ramenom priamo do Artemijusa Tutyskinasa, ktorý sa prirútil z opačnej strany a poslal ho k zemi.
Prehliadal zákroky
Ukážkové bránenie v hre, ale pokutový kop to nebol. Hlavný rozhodca Nemec Felix Zwayer aj predtým prehliadol niekoľko nevyberavých zákrokov hráčov Celje na slovanistov, hosťom za celý zápas ukázal dve žlté karty, hoci reálne mohli byť štyri až päť.
Rozhodca o tom vedel
"Výkon rozhodcu bol negatívny až zlý. Do tohto zápasu sa vložil nadmerným spôsobom a to nie je dobré. Je mi ľúto mojich hráčov," povedal tréner ŠK Slovan Yaya Touré na pozápasovej tlačovej konferencii. Pridal tiež postreh, že rozhodca veľmi dobre vedel o svojich prešľapoch proti pravidlám.
"Keď som za ním prišiel po zápase na ihrisko, a hovoril som s ním, cítil som, že si to uvedomuje. On naozaj veľmi vstúpil do tohto zápasu a podal slabý výkon, pritom pozná pravidlá rovnako ako my," dodal Touré.
Odveta o šesť dní
Odveta play off o Ligu majstrov medzi NK Celje a Slovanom Bratislava sa v Slovinsku bude hrať v stredu 26. augusta od 21.00 h. Ak Slovan uhrá postupový výsledok, zahrá si hlavnú fázu milionárskej Ligy majstrov druhýkrát za posledné tri roky.
V sezóne 2024/2025 ešte pod vedením Vladimíra Weissa st. postúpili slovanisti v play-off cez dánsky Midtjylland, ale v hlavnej fáze LM neuhrali ani bod a skončili na predposlednom 35. mieste.
Zdroj: SITA.sk - Tréner Slovana po remíze s Celje kritizuje: Rozhodca pozná pravidlá a aj tak podal slabý výkon © SITA Všetky práva vyhradené.
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