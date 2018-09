Slovenské volejbalistky prehrali na ME do 19 rokov s Nemeckom

Ilustračná snímka. Foto: TASR Milan Kapusta Foto: TASR Milan Kapusta

ME 2018 volejbalistiek do 19 rokov - Albánsko - pondelok:



II. skupina (Tirana):



Slovensko - Nemecko 0:3 (-14, -17, -14)



Zápas trval 68 minút, rozhodovali: Vuduris (Gréc.) a Parvanovová (Bul.), 60 divákov



SR: Erteltová 0, Fričová 7, Hrušecká 2, Jelínková 10, Bodnárová 6, Herdová 6, libero Bojňanská (Škrlecová 0, Kvasnová 0, Beneková 0, Trebichavská 0)



Nemecko: Weitzelová 11, Glaabová 3, Cyrisová 14, J. Bocková 6, Kellerová 9, Alsmeierová 10, libero L. Bocková (Straubeová 1)

Ďalší pondelkový program II. skupiny:



Rusko - Turecko (17.30)



Srbsko - Francúzsko (20.00)



Tabuľka II. skupiny:



1. Rusko 2 2 0 6:1 6



2. Nemecko 3 2 1 7:5 5



3. Turecko 2 1 1 5:3 4



4. Srbsko 2 1 1 3:4 3



5. Slovensko 3 1 2 3:7 3



6. Francúzsko 2 0 2 2:6 0



Zostávajúci program SR v II. skupine:



streda 5. 9.: Slovensko - Rusko (15.00)



štvrtok 6. 9.: Srbsko - Slovensko (15.00)

Tirana 3. septembra (TASR) - Slovenské volejbalové reprezentantky do 19 rokov prehrali v pondelok vo svojom treťom vystúpení v tiranskej II. skupine ME tejto vekovej kategórie s rovesníčkami z Nemecka hladko 0:3. Výrazne si tak skomplikovali boj o prienik do záverečnej časti turnaja. Zverenky Michala Matušova sa v každom zo setov nevyhli slabšej pasáži a Nemkám výrazne nevzdorovali.Slovenky v tabuľke II. skupiny priebežne klesli na 5. priečku, na konte majú tri body za sobotňajšiu výhru 3:1 nad Francúzkami, v nedeľu potom podľahli Turecku 0:3. V tiranskom Olimpik Parku odohrajú v rámci II. skupiny ešte dva súboje. Po dni voľna nastúpia v stredu proti Ruskám a vo štvrtok proti Srbkám, zhodne o 15.00 h.Na šampionáte tradične štartuje 12 krajín. V I. skupine v Drači bojujú domáce Albánky a tiež Poľky, Talianky, Bulharky, Bielorusky a Holanďanky. Dvaja najlepší z každej zo skupín postúpia do semifinále, družstvá na 3. a 4. priečkach budú hrať o 5. - 8. miesto. Pre tímy na 5. a 6. pozíciách sa šampionát skončí. Informoval web SVF.