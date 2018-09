Spartak Trnava získal troch hráčov z troch rôznych krajín

Na snímke tréner Trnavy Radoslava Látal. Foto: TASR Lukáš Grinaj Foto: TASR Lukáš Grinaj

Trnava 3. septembra (TASR) - Vedenie FC Spartak Trnava angažovalo po poľskom stredopoliarovi Patrykovi Maleckom ďalších troch futbalistov. Slovenského majstra a účastníka skupinovej fázy Európskej ligy UEFA 2018/2019 posilnili kapitán českej reprezentácie do 21 rokov Jiří Kulhánek, Davit Schirtladze z Gruzínska a iránsky útočník Ali Ghorbani, informovala oficiálna internetová stránka Spartaka.Kulhánek sa k tímu pripojí po reprezentačnej prestávke, keďže v úvode týždňa odišiel na zraz. Dvadsaťdvaročný odchovanec Sparty Praha stratil miesto v zostave a tak zvolil možnosť hosťovania. So Spartakom sa dohodol na polročnej spolupráci.uviedol generálny manažér Pavel Hoftych.Schirtladze naposledy obliekal dres dánskeho Silkeborg IF, kde odohral takmer sedemdesiat duelovprezradil Schirtladze. Prešiel mládežníckymi výbermi Gruzínska, najcennejší dres obliekol na seba v troch dueloch.pripomenula stránka spartak.sk.dodal Hoftych.Ali Ghorbani je takmer dvojmetrový hrotový útočník z Iránu. V tamojšej najvyššej súťaži obliekal dres osemnásobného majstra Esteghlal F.C., s ktorým sa predstavil aj v ázijskej Lige majstrov.uviedol Ghorbani.Podobne ako Schirtladze, aj Ghorbani podpísal dvojročný kontrakt.uzavrel Hoftych.