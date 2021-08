Slovenské volejbalistky v príprave na ME hladko podľahli Češkám, oba výbery čaká generálka na šampionát

Hrať budú proti Maďarkám

Nedokázali bodovať

12.8.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenská ženská reprezentácia vo volejbale vo svojom predposlednom prípravnom súboji pred majstrovstvami Európy podľahla výberu Česka hladko 0:3 (-22, -17, -17).V súboji na pôde súpera v meste Kuřim sa Slovenkám podarilo triumfovať aspoň v doplnkovom sete 25:16. Odveta je na programe v rovnakom dejisku vo štvrtok od 17.00 h, pre oba tímy to bude generálka na ME.Zverenky trénera Marca Fenoglia odohrajú prvý zápas na kontinentálnom šampionáte už v piatok 20. augusta proti Maďarkám, neskôr v Zadare vyzvú aj domáce Chorvátky, Talianky, Švajčiarky a Bielorusky."Som sklamaný z výsledku, ale dievčatá sú z náročného programu unavené a prejavilo sa to. Verím môjmu tímu, že na začiatku majstrovstiev Európy budeme dobre pripravení," povedal na margo stredajšej prehry kouč slovenského ženského výberu podľa oficiálneho webu Slovenskej volejbalovej federácie (SVF). Kapitánka tímu SR a nahrávačka Barbora Koseková si myslí, že Slovenky nezačali zle. "Často nám však chýbal dôraz. Aj keď sme dokázali ubrániť, nedokázali sme bodovať. V ďalších setoch sme spravili veľmi veľa chýb, proti silnejšiemu súperovi sa s toľkými chybami nedá vyhrať. Pred odvetným zápasom sa musíme dobre vyspať, zregenerovať a ísť do toho naplno," poznamenala.Libero Michaela Španková tiež poznamenala, že v prvom sete sa slovenský výber ešte držal. "Doťahovali sme a rozhodlo sa to až v koncovke. V druhom sete sa nám nedarilo otočiť jednu rotáciu, Češky nám odskočili a už sme to nedokázali dobehnúť. Snažili sme sa aj ďalej, s takýmto súperom si však nemôžeme dovoliť robiť chyby, čomu sme sa nevyhli ani v treťom sete," prezradila.