 Piatok 17.4.2026
 Meniny má Rudolf
17. apríla 2026

Slovenské vzdušné sily majú kompletnú flotilu. Posledná F-16 dorazila do Tucsonu, piloti ju už prevzali – FOTO


Tagy: lietadlá F-16 Ozbrojené sily SR slovenská armáda výcvik pilotov

Posledná F-16 pre Slovensko dorazila do Tucsonu, vzdušné sily tak majú kompletnú flotilu. Na sociálnej sieti o ...



f 16 676x507 17.4.2026 (SITA.sk) - Posledná F-16 pre Slovensko dorazila do Tucsonu, vzdušné sily tak majú kompletnú flotilu. Na sociálnej sieti o tom informovali Ozbrojené sily (OS) SR. Posledná stíhačka F-16 Block 70 určená pre slovenskú armádu dorazila na základňu americkej Národnej gardy Morris ANG pri meste Tucson. Tam ju privítali slovenskí piloti aj technici, a oficiálne ju prevzal plukovník František Pytlík, styčný dôstojník v Tucsone.


Slovensko spolu objednalo 14 lietadiel. Desať z nich už lieta doma, pričom ďalšie štyri zostávajú zatiaľ v USA pre výcvik slovenských pilotov, ktorí sa naplno učia využívať ich technológie. „Výcvik v Tucsone je kľúčový – nestačí mať moderné stroje, treba ich vedieť aj efektívne použiť. Po ukončení výcviku postupne všetky stíhačky preletia na Slovensko,“ informovali OS SR.


Zdroj: SITA.sk - Slovenské vzdušné sily majú kompletnú flotilu. Posledná F-16 dorazila do Tucsonu, piloti ju už prevzali – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

