Piatok 17.4.2026
Meniny má Rudolf
UNIQA zavádza právo na zabudnutie: Ľudia po prekonaní rakoviny budú mať férový prístup k životnému poisteniu
Tagy: PR Rakovina Životné poistenie
17.4.2026 (SITA.sk) - Ten umožňuje ľuďom, ktorí sa vyliečili z onkologického ochorenia, uchádzať sa o životné poistenie bez toho, aby ich minulosť automaticky znamenala výluky či vyššie poistné. Ide o významný posun smerom k individuálnemu a férovému posudzovaniu klientov podľa ich aktuálneho zdravotného stavu.
UNIQA tým pristúpila k Štandardu pre prístup k finančným službám pre osoby, ktoré prekonali onkologické ochorenie, ktorý bol prijatý v rámci Slovenskej asociácie poisťovní: Microsoft Word - final_SK UNIQA ONKO Dokument_20260121.docx.
Tento štandard sa uplatňuje v prípadoch, kedy majú títo klienti záujem o individuálne životné poistenie pre prípad smrti a uzatvárajú poistnú zmluvu po dátume pristúpenia.
"Ak je klient z medicínskeho hľadiska považovaný za vyliečeného a uplynula primeraná doba od ukončenia liečby, pristupujeme k jeho žiadosti rovnako, ako keby sa s týmto ochorením nikdy nestretol. Naším cieľom je posudzovať klientov na základe ich súčasného zdravotného stavu, nie minulosti," hovorí Eva Trajboldová, manažérka poistenia osôb UNIQA.
UNIQA pri uplatňovaní lehôt prihliada na typ onkologického ochorenia aj na to, ako veľmi bol nádor v čase diagnózy rozšírený. Pri menej až stredne pokročilých nádoroch, ktoré boli lokalizované alebo len obmedzene zasahovali okolité tkanivá, sa uplatňuje lehota 7 rokov. Pri pokročilých nádoroch, ktoré prerastali do susedných orgánov alebo štruktúr, je lehota stanovená na 10 rokov. Lehota sa počíta od potvrdeného ukončenia kuratívnej protinádorovej liečby; doplnková liečba sa do nej nezapočítava.
Podľa európskych odhadov by sa počet nových prípadov rakoviny na Slovensku mohol do roku 2040 zvýšiť až o štvrtinu. U mužov je najrozšírenejšou diagnózou rakovina prostaty, u žien je to rakovina prsníka.
Kým v Českej republike sa výskyt rakoviny blíži európskemu priemeru a úmrtnosť sa znižuje, Slovenská republika má žiaľ aj jednu z najväčších mier úmrtnosti na rakovinu v EÚ. Miera úmrtnosti je relatívne vysoká aj v prípade druhov rakoviny, ktoré je možné odhaliť tradičnými skríningovými programami, napríklad v prípade rakoviny prsníka, rakoviny krčka maternice a rakoviny hrubého čreva a konečníka. Lepšie sme na tom v úmrtnosti na rakovinu pľúc, kvôli pomerne malému množstvu prípadov medzi ženami a tiež v úmrtnosti na rakovinu pečene.
Zásadnú úlohu zohráva najmä prevencia, ktorá je stále podceňovaná. Účasť na skríningových vyšetreniach, ktoré preplácajú zdravotné poisťovne, ako je mamografia, cytológia či kolonoskopia, sa pohybuje okolo 30 percent, čo je veľmi málo. Práve včasná diagnostika pritom zásadne zvyšuje šance na úspešnú liečbu a návrat do plnohodnotného života.
Slovenská republika má žiaľ aj vysokú mieru odvrátiteľnej úmrtnosti na rakovinu hrubého čreva a konečníka a výskyt tejto diagnózy, najmä u mužov, je na popredných priečkach nielen v EÚ, ale dokonca vo svetovom meradle (podobné je to aj v rakovine pankreasu). Na Slovensku ročne ochorie na rakovinu hrubého čreva zhruba 4 000 ľudí. Bohužiaľ, až polovica z ľudí s týmto typom rakoviny zomiera, lebo k lekárovi prichádzajú neskoro.
"Podľa mňa je to kombinácia dvoch faktorov. Slováci majú veľmi radi klobásy a slaninu, vyprážané mäso, ktoré obsahujú veľa karcinogénov a zvyšujú riziko rakoviny hrubého čreva. Druhým faktorom je prevencia - kolonoskopia, odstraňovanie polypov aj testy na okultné krvácanie z čreva, s ktorou sme u nás začali približne o 20 až 30 rokov neskôr než v iných krajinách. Efekt prevencie už začínam vidieť, ešte však nejaký čas potrvá, kým sa výskyt významne zníži," vysvetľuje gastroenterológ profesor MUDr. Tibor Hlavatý z Gastroenterologického centra na Bezručovej ulici v Bratislave.
Dlhodobá liečba, výpadok príjmu či potreba starostlivosti o blízkeho môžu zásadne ovplyvniť životnú úroveň domácnosti. Každá tretia slovenská rodina má hypotéku a možnosť zostať bez príjmu je pre mnohých kritická. Aj preto rastie význam životného poistenia, ktoré dokáže zmierniť finančné dôsledky ochorenia.
Poistenie pre prípad rakoviny je možné dojednať v rámci životného poistenia, napríklad pre prípad úmrtia alebo vzniku invalidity v dôsledku ochorenia. Významnú ochranu poskytujú aj pripoistenia, najmä pripoistenie veľmi vážneho ochorenia, ktoré kryje väčšinu najčastejších zhubných nádorov u dospelých aj detí. Počas liečby je zároveň možné čerpať plnenie z denných dávok pri PN, hospitalizácii alebo z pripoistenia ošetrovného.
"Pri výplatách poistného plnenia UNIQA zo životného poistenia a z poistenia pre prípad veľmi závažných ochorení je rakovina dominantnou príčinou vzniku nároku klienta. U dospelých osôb je jej výskyt porovnateľný s kardiovaskulárnymi ochoreniami, u detí sú rakovina a zhubné nádory druhou najčastejšou príčinou výplaty po diabete I. typu," hovorí E. Trajboldová z UNIQA.
Moderné poistenie dnes reaguje na vývoj medicíny aj potrieb klientov. Nezameriava sa už len na dôsledky ochorenia, ale na celý proces liečby – vrátane menej invazívnych postupov. Zároveň pokrýva situácie, keď ochorenie vedie k dlhodobej odkázanosti na pomoc iných.
"Poistná ochrana sa rozširuje, pretože definície poistných udalostí dnes zahŕňajú aj neinvazívne liečebné procesy a postupy, ktoré nespočívajú v operatívnom odstraňovaní novotvarov. Je to v záujme klienta, pretože aj tieto metódy sú pre organizmus samozrejme zaťažujúce a nepríjemné, a preto by poistenie malo pomôcť zlepšiť kvalitu života pacienta aj v týchto chvíľach," vysvetľuje Eva Trajboldová.
UNIQA v rámci životného poistenia ponúka riešenia, ktoré kombinujú krytie kritických ochorení, denné dávky počas liečby či hospitalizácie a aj poistenie zníženej sebestačnosti. To umožňuje klientom získať finančnú podporu vo forme renty alebo jednorazového plnenia v prípade, že sa ich zdravotný stav výrazne zhorší.
"V prípadoch, keď sa životná situácia radikálne zmení v krátkom čase, je okamžité krytie kľúčové. Preto ponúkame poistenie bez čakacej doby a plnenie formou doživotnej renty pri vyšších stupňoch odkázanosti," hovorí Eva Trajboldová, manažérka poistenia osôb UNIQA.
Produkty životného poistenia zároveň reflektujú realitu a požiadavky rodín – umožňujú poistiť viacerých členov na jednej zmluve a pokrývajú široké spektrum rizík vrátane závažných ochorení, úrazov či duševných porúch.
Právo na zabudnutie tak zapadá do širšieho trendu, v ktorom sa poistenie posúva od formálnych obmedzení k reálnym potrebám klienta. "Cieľom je, aby aj vážne ochorenie v minulosti neznamenalo celoživotné finančné znevýhodnenie – a aby rodiny mali istotu, že aj v ťažkých situáciách dokážu udržať svoju životnú úroveň," uvádza Eva Trajboldová z UNIQA.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - UNIQA zavádza právo na zabudnutie: Ľudia po prekonaní rakoviny budú mať férový prístup k životnému poisteniu © SITA Všetky práva vyhradené.
Rakovina na Slovensku: výskyt ochorení rastie
Poistenie ochraňuje financie aj dôstojnosť klienta
Slovenské vzdušné sily majú kompletnú flotilu. Posledná F-16 dorazila do Tucsonu, piloti ju už prevzali – FOTO
Vládny špeciál uviazol v Kazachstane, časť slovenskej delegácie sa vracia domov komerčne
