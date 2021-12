Slovenskej ekonomike sa napriek pandémii darí, tvrdí premiér Heger po zverejnení nových štatistík

Na premiéra zareagoval Hlas

3.12.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenskej ekonomike sa napriek pandémii aj nízkej zaočkovanosti darí. Konštatoval to na piatkovej tlačovej konferencii premiér Eduard Heger.„Dnes štatistický úrad zverejnil tri dôležité dáta, ktoré by som chcel prezentovať, aby sme videli, ako sa darí slovenskej ekonomike napriek pandémii aj napriek nízkej zaočkovanosti, ktorú na Slovensku máme. Dôležité tri parametre sa týkajú v prvom rade výkonnosti ekonomiky, nezamestnanosti a týkajú sa priemernej mzdy. Všetky tri sú pozitívne a sú to ukazovatele, ktoré hovoria o dlhodobejších trendoch a zdraví ekonomiky,“ uviedol Heger.Ako ďalej premiér informoval, hrubý domáci produkt sa v treťom štvrťroku medziročne zvýšil o 1,3 percenta, čím sa výkon slovenskej ekonomiky priblížil obdobiu z pred pandémie.Ďalšou pozitívnou správou je podľa Hegera vývoj nezamestnanosti. „Aj tu máme dobru správu, nezamestnanosť klesla na 6,8 percenta. Posledný údaj, o ktorom som hovoril, je priemerná mzda, ktorá stúpla o 6,5 medziročne, čo je po očistení o infláciu 2,5 percenta,“ dodal Heger.Na piatkové vystúpenie premiéra Hegera zareagovala aj opozičná strana HLAS - sociálna demokracia.Tá je presvedčená, že predseda vlády Eduard Heger svojím vystúpením opäť ukázal v priamom prenose nekompetentnosť viesť štát v ťažkých a zložitých časoch.„Reformy stagnujú, koalícia je v chaose a konflikte a minister financií narába s verejnými zdrojmi ako so súkromným firemným majetkom. Potvrdil, že Igor Matovič ho obišiel a nebol informovaný o jeho iniciatíve vyčleniť ďalších 100 miliónov eur zo štátneho rozpočtu na očkovaciu motiváciu seniorov. Eduard Heger je najslabším premiérom v histórii Slovenska s malou podporou verejnosti a jeho rezignácia by pomohla vyriešiť krízovú situáciu na Slovensku,“ uviedla strana.Slovenská ekonomika rástla v treťom štvrťroku podľa údajov Štatistického úradu SR medziročne o 1,3 %. Bolo to aj vďaka tomu, že porovnávacou bázou bol minuloročný pandémiou poznačený tretí kvartál s prepadom o 2 %.Počet ľudí bez práce v treťom štvrťroku prvýkrát v tomto roku klesol a medziročne bolo o 2,9 percenta nezamestnaných menej, keď počet ľudí bez práce dosiahol 187,8 tisíca osôb.Priemerné hrubé zárobky zamestnancov sa v treťom kvartáli medziročne zvýšili o 6,5 % na 1 185 eur.