Slovenskí advokáti sa spojili pre dobrú vec, bezplatne sprístupnili odporúčania a rady v čase koronakrízy

Informácie a dokumenty by mali ľuďom aj firmám pomôcť lepšie zvládnuť náročné obdobie počas šírenia koronavírusu. Iniciatíva vychádza z českého projektu

v roušce.

Bezplatné právne odporúčania

Advokáti sa spojili, aby pomohli ľuďom

3.4.2020 (Webnoviny.sk) - Advokáti pripravili projekt s názvomv rúškach, ktorého cieľom je sprístupniť aktuálne právne postupy či priblížiť vzory právnych dokumentov. Uviedla pre agentúru SITA Viera Krúpová.Viac o téme koronavírusAdvokáti na webovej stránke TU zadarmo sprístupnili právne odporúčania, postupy a vzory právnych dokumentov pre existujúcu krízovú situáciu. Snažia sa tak ľuďom aj firmám pomôcť právne reagovať na nečakané udalosti.„Pre množstvo ľudí a firiem sú služby advokátov momentálne nedostupné, či už logisticky, časovo alebo finančne. Vďaka projektuv rúškach budú mať ľudia najdôležitejšie právne vzory dostupné z domova. A to bol náš cieľ. Všade okolo seba vidíme skvelých dobrovoľníkov, digitálne či zdravotnícke iniciatívy reagujúce na krízu. Toto je spôsob, akým sa vieme do boja zapojiť my, advokáti,” uviedol Oliver Majdúch, člen SAPIE a partner z advokátskej kancelárie Schin & Majdúch legal s.r.o., ktorá projekt iniciovala na Slovensku.Viac k téme Ekonomické dopady koronavírusuNa projektev rúškach spolupracujú aj advokátske kancelárie Sopko Legal, h&h Partners, Trojak Legal, Vališ Legal, JUDr. Michal Baloga, LL.M. a Motúzová & Lacko. S prípravou webu pomáha bez nároku na honorár grafické štúdio Boxart. Doménu a hosting zabezpečila zdarma spoločnosť WebSupport s.r.o.„Som hrdý na svojich kolegov advokátov z celého Slovenska, ktorí odložili nabok súťaženie a spojili sa, aby pomohli ľuďom a firmám zvládnuť prvú vlnu. Veľká vďaka patrí autorke nápadu advokátke Jane Sedlákové a veľkej skupine českých advokátov, ktorí tento projekt ak prví spustili v Českej republike,“ dodal Majdúch.