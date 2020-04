Europoslanec Hajšel oceňuje návrh Európskej komisie na „kurzarbeit“, chváli ho aj Ďuriš Nicholsonová

Spoločný mechanizmus

Nejde o náhradu za Európsku poistnú schému

Európska únia využije svoj silný úverový rating

3.4.2020 - Návrh Európskej komisie (EK) na preplácanie časti príjmu počas skráteného pracovaného času (takzvaný kurzarbeit, pozn. SITA) môže zásadným spôsobom zmierniť dopady ekonomickej krízy súvisiacej s koronavírusom.Myslia si to slovenskí europoslanci Lucia Ďuriš Nicholsonová (SaS/ECR) a Robert Hajšel (nom. Smer-SD/S&D). Program skráteného pracovného času umožňuje firmám s hospodárskymi ťažkosťami, aby dočasne skrátili pracovný čas svojim zamestnancom, ktorým sa za neodpracované hodiny poskytne podpora príjmu z verejných prostriedkov.„Návrh komisie vlastne vytvára spoločný mechanizmus, jednotný a jednoduchý pre všetky členské štáty, ako čo najlepšie a najefektívnejšie dotovať ohrozené pracovné miesta,“ povedala Nicholsonová s tým, že samotný návrh prináša aj harmonizáciu európskeho pracovného trhu. Pripomenula, že sa jej doteraz členské krajiny vrátane Slovenska vyhýbali.„Európska únia však týmto môže zásadným spôsobom pomôcť zmierniť negatívne ekonomické dopady korona krízy z pohľadu zamestnávateľov aj zamestnancov,“ dodala europoslankyňa.Europoslanec Hajšel nový návrh EK „veľmi oceňuje“. Podľa neho schválenie schémy, ktorú EK nazýva SURE (Podpora zmierňovania rizík nezamestnanosti v prípade núdze), podnikom a firmám zaistí ich fungovanie a zamestnancom preplácanie rozdielu v mzdách v dôsledku skrátenia pracovného času alebo aj úplného pozastavenia práce.„Umožní to zamestnancom, aby neprišli o prácu a podnikom, aby v nábehu na pokrízové obdobie mali svojich zamestnancov. Zo schémy môžu profitovať aj SZČO (samostatne zárobkovo činné osoby),“ vysvetlil.Europoslanec si myslí, že ide o vynikajúce opatrenie a zdôrazňuje, že SURE nie je náhradou za Európsku poistnú schému v nezamestnanosti, voči ktorej sa členské štáty už viackrát postavili.„Táto iniciatíva v tomto smere nič neprejudikuje a naši podnikatelia a zamestnanci po absolvovaní nevyhnutných procedúr slovenskou vládou pocítia zmiernenie svojej ťažkej situácie,“ dodal.V prípade schválenia bude vďaka novému nástroju dočasnej podpory na zmiernenie rizík nezamestnanosti v núdzovej situácii (SURE) EÚ poskytovať členským štátom finančnú pomoc vo forme úverov za výhodných podmienok v celkovej výške až 100 miliárd eur.Úvery pomôžu členským štátom riešiť náhle zvýšenie verejných výdavkov určených na zachovanie zamestnanosti. Programy skráteného pracovného času (kurzarbeit) by mali zabrániť prepúšťaniu, a tým odvrátiť dočasné otrasy, ktoré by mohli mať dlhodobejšie a negatívne následky pre hospodárstvo či pracovný trh členských štátov.„Zároveň sa tak pomôže udržať úroveň príjmu domácností a zachovať výrobná kapacita a ľudský kapitál podnikov a hospodárstva ako celku,“ vysvetľuje na svojej stránke EK.Financovanie úverov pre členské štáty bude zabezpečené tak, že si EK bude požičiavať na finančných trhoch a následne úver za výhodných podmienok poskytne členským štátom. Členské štáty preto budú mať možnosť profitovať zo silného úverového ratingu EÚ a nízkych úverových nákladov.„Po tom, ako členský štát predloží žiadosť o finančnú pomoc, Komisia prekonzultuje žiadosť s príslušným členským štátom s cieľom overiť rozsah zvýšenia verejných výdavkov, ktoré priamo súvisia s vytvorením alebo rozšírením programov skráteného pracovného času a podobnými opatreniami pre samostatne zárobkovo činné osoby,“ informuje EK s tým, že konzultácia jej pomôže vyhodnotiť podmienky úveru, jeho výšky, maximálnej priemernej splatnosti, stanovenia cien a technických podmienok vykonávania.Návrh EK nástroja SURE bude musieť urýchlene schváliť Európska rada. Tento nový nástroj však bude mať iba dočasnú povahu. „Jeho trvanie a rozsah pôsobnosti sú obmedzené, takže sa s jeho pomocou môžu riešiť iba následky pandémie koronavírusu,“ dodáva komisia.