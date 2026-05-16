Sobota 16.5.2026
Meniny má Svetozár
16. mája 2026
Slovenskí autori vo Vojvodine v Báčskom Petrovci dostali priestor na spomienky aj reflexiu tvorby
V Srbsku predstavili nové knihy slovenských autorov, ožila aj literárna tvorba Samuela Boldockého
Nové vydania kníh slovenských autorov Viery Benkovej a Samuela Boldockého predstavili vo štvrtok na literárnom večierku v priestoroch Matice slovenskej v Srbsku.
Hoci literárny kritik a pedagóg Samuel Boldocký (1943) zomrel v roku 2015, jeho práca zostáva živá. Postarala sa o to jeho dcéra, profesorka slovenčiny a kultúrna pracovníčka Annamária Boldocká-Grbićová, ktorá knihu s názvom Literárna pozostalosť Samuela Boldockého zostavila a na podujatí uviedla.
„Generácie stredoškolákov učil zásadám literatúry a jazyka, schopnosti pointovať, ale učil ich aj cítiť, správne si dávkovať život, brať a nebrať si ho príliš vážne... Vážil si duch našich dedov a trval na kolektívnej pamäti. Rozvíjal, kritické myslenie... Výsadou človeka je mať názor a nebáť sa ho vyrieknuť - a on sa to nebál,“ uviedla Boldocká-Grbićová.
Pozvanie na večierok prijala aj popredná osobnosť slovenskej literatúry v Srbsku, poetka a prozaička Viera Benková (1939). Počas podujatia odzneli texty z jej kníh Oživená minulosť, Drevená koza a Z aromatického literárneho záhonu. Ako súčasníčka a kolegyňa Samuela Boldockého vniesla do diskusie osobný rozmer a zdôraznila význam kritického slova pre rast menšinovej literatúry.
„Tie texty ma vracajú do obdobia detstva a mladosti... Zostala som prekvapená nad niektorými textami, ktoré som si neotvárala hádam aj niekoľko rokov... Ak sa zriekneme svojich vecí, tak sa zriekame aj svojich detí a budúcnosti... Každá doba je taká, aká má byť,“ komentovala Benková.
Podujatie organizované Miestnym odborom Matice slovenskej v Báčskom Petrovci sa stalo priestorom pre reflexiu nad tým, kam sa slovenská tvorba vo Vojvodine posunula za posledné desaťročie.
KONCERT LENNY KRAVITZ 2026 – BRATISLAVA BUDE SÚČASŤOU ROCKOVEJ EXPLÓZIE!
Johna Travoltu ocenili Zlatou palmou za celoživotné dielo na festivale v Cannes
