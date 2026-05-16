16. mája 2026

KONCERT LENNY KRAVITZ 2026 – BRATISLAVA BUDE SÚČASŤOU ROCKOVEJ EXPLÓZIE!


Legendárny štvornásobný víťaz ceny GRAMMY, rocková ikona a neprehliadnuteľná osobnosť LENNY KRAVITZ oznamuje, že jeho svetové turné „Lenny Kravitz Live 2026“ zavíta aj do Bratislavy!



Svoj koncert odpáli 31. júla 2026 v TIPOS Aréne. Ako špeciálny hosť vystúpi americký spevák, raper a textár De’Wayne.

Dlhý zoznam Lennyho hitov ako „Are You Gonna Go My Way“, „Fly Away“, „Again“, „Black Velveteen“, „It Ain´t Over Til It´s Over“, „Always On The Run“, „Low“, „I Belong To You“, ktoré výrazne formovali smerovanie jednej hudobnej éry odznejú aj na jeho bratislavskom koncerte.

Lenny Kravitz sa okrem hudby preslávil aj ako módna ikona a dizajnér. Získal hviezdu na Hollywoodskom chodníku slávy, cenu „Music Icon Award“ na People’s Choice Awards 2024, ocenenie „Best Rock Award“ na MTV Video Music Awards 2024 a „Fashion Icon Award“ od CFDA.

Nezmeškajte jedinečnú príležitosť zažiť energiu a charizmu Lennyho Kravitza naživo – jeho ikonické hity, hudobná virtuozita, podmanivý hlas a veľkolepá hra na gitare spolu s výnimočnou kapelou budú patriť k tým najväčším hudobným udalostiam tohto roka!

 

Vstupenky online tu https://www.ticketportal.sk/event/LENNY-KRAVITZ?ID_partner=60


