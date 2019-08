Slovenskí basketbalisti si udržali nádej na postup, vyhrali na cypre

Basketbalisti Slovenska. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

predkvalifikácia ME 2021 – F-skupina:

Nikózia



Cyprus – Slovensko 79:83 (38:37)



najviac bodov Cypru: Markou 21, Iliadis 20, Michail 18 - zostava a body SR: Brodziansky 13, Musil 12, Ihring 11, Abrhám 9, Juríček 6 (Baťka 13, Fusek a Jones po 8, Körner 3, Hlivák 0)



TH: 28/18 – 26/20, fauly: 28 - 26, trojky: 11 - 9, rozhodovali: Cici (Alb.), Jasevičius (Lit.), Bissuel (Fr.)

tabuľka F-skupiny:

1. Slovensko 3 2 1 218:214 5



2. Rumunsko 2 2 0 170:138 4



3. Cyprus 3 0 3 209:235 3

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Nikózia 14. augusta (TASR) – Slovenskí basketbalisti zostali v hre o postup do kvalifikácie majstrovstiev Európy 2021. V treťom vystúpení v F-skupine predkvalifikácie zvíťazili na Cypre 83:79. Účinkovanie v skupine zakončia v stredu 21. augusta o 18.00 h v bratislavskej Eurovia aréne proti Rumunsku.Slováci nastúpili v odlišnej zostave v porovnaní s predchádzajúcimi zápasmi, hneď v úvode im to prinieslo vedenie 6:0. Cyprus však odpovedal takmer rovnako, piatimi bodmi v sérii sa držal na dostrel. Naši basketbalisti si po prvej štvrtine držali tesné vedenie, Fusek upravil takmer súčasne s klaksónom na 22:19. V druhej časti sa podarilo zverencom Žana Tabaka dostať do trháku, bodovým úsekom 10:2 si vypracovali dvojciferný náskok – 32:21. Domáci si okamžite zobrali oddychový čas, čo ich opätovne naštartovalo. Prispeli k tomu aj chyby na strane slovenského výberu, vďaka koncovke išiel Cyprus do šatní za polčasového stavu 38:37 v jeho prospech.Druhý polčas nezačali slovenskí basketbalisti najlepšie, svojho súpera totiž pustili do výraznejšieho náskoku. Domáce duo Iliadis a Markou robilo obrane veľké problémy, no postupne sa herný prejav Slovákov zlepšoval. Pred poslednou 10-minútovkou však prehrávali o tri body 55:58. Štvrtú štvrtinu odštartovalo slovenské družstvo šiestimi bodmi za sebou, čo im po dlhom čase prinieslo vedenie v zápase. Od tohto momentu to bola bitka o každú loptu, tímy si vymieňali tesný náskok. O všetkom sa rozhodlo v koncovke duelu, kde zobral na seba zodpovednosť Brodziansky a doviedol Slovákov k dôležitej výhre.