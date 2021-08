Slovenskí basketbalisti v boji o MS 2023 nezvládli súboj so Severným Macedónskom, pokazili úvod

Zlepšená hra po prestávke

Nízka úspešnosť streľby

15.8.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenskí basketbaloví reprezentanti nezvládli sobotňajšie druhé vystúpenie na turnaji 2. kola európskej časti predkvalifikácie o postup na majstrovstvá sveta 2023. Zverenci trénera Olega Meleščenka v severomacedónskom Skopje nestačili na domácich hráčov, ktorým podľahli 47:69 a nenadviazali tak na piatkový triumf nad výberom Švajčiarska (64:56).„Keď mám krátko niečo povedať k tomuto zápasu, tak len jednu vec - nezvládli sme to. Za to je zodpovedný tréner,“ uviedol na basketliga.sk kouč slovenského výberu Meleščenko.Slováci opäť nezachytili úvod stretnutia. Ujali sa síce vedenia 2:0, no Severní Macedónci si vzápätí šnúrou jedenástich bodov vytvorili 9-bodový náskok (11:2) a okamžite ukázali, kto bude pánom na palubovke. Hráči spod Tatier prehrali polčas 24:35. Po prestávke sa síce zlepšenou hrou dotiahli na rozdiel štyroch bodov a za stavu 40:44 donútili súpera k oddychovému času, no záverečná štvrtina Slovákom absolútne nevyšla, keď v nej nastrieľali iba päť bodov.Podľa skúseného 54-ročného lodivoda sa nedá vyhrať zápas, v ktorom mužstvo predvedie úspešnosť streľby na úrovni 23 %. „Aj s týmto percentom sme sa vrátili do zápasu, prehrávali sme len o štyri body. Za dve minúty sme však dostali deväť bodov a potom sme sa rozsypali. Neviem si to vysvetliť,“ dodal.Tretí zápas na turnaji absolvujú Slováci v utorok, keď od 19.00 h si zmerajú sily so Švajčiarmi. „Pokračujeme v našej práci. Vedeli sme, že to nebude jednoduché. Severné Macedónsko bolo oveľa tvrdšie, viac chceli, ale aj napriek tomu sme mali šancu, len sme sa vzdali. To pre nás nie je dobré, takže zodpovednosť beriem na seba. Pokračujeme v tom, že chceme naplniť svoju cestu,“ skonštatoval Meleščenko.