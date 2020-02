Slovenskí basketbalisti v úvode predkvalifikácie na MS 2023 porazili luxemburský výber

Luxemburčania začali lepšie

Ďalším súperom bude Island



Predkvalifikácia o postup MS 2023



B-skupina



Slovensko - Luxembursko 73:65 (20:25, 20:13, 19:11, 14:16)

Najlepší strelci: Brodziansky 25, Körner 15, Jones 12 - Rugg 21, Laurent 13, Gutenkauf 9



20.2.2020 (Webnoviny.sk) - Slovenskí basketbaloví reprezentanti úspešne vstúpili do predkvalifikácie o postup na majstrovstvá sveta 2023. Vo štvrtkovom stretnutí zdolali v bratislavskej Eurovia aréne hráčov Luxemburska 73:65 a do tabuľky B-skupiny si pripísali prvé dva body. Najúspešnejším strelcom zápasu bol najlepší basketbalista SR za rok 2019 Vladimír Brodziansky, ktorý sa zaskvel 25 bodmi.Úvod zápasu lepšie vyšiel hráčom Luxemburska. Tí sa svojou rýchlosťou presadzovali v individuálnych súbojoch a ľahkými košmi si vypracovali nádejný náskok 18:5, respektíve 23:11.Zverenci Žana Tabaka však v závere prvej štvrtiny zabrali a manko znížili na prijateľných päť bodov. Vôbec prvýkrát sa domáci dostali do vedenia až v 15. min, keď po prihrávke Mária Ihringa efektne zasmečoval Andre Jones. Prvý polčas napokon Slováci vyhrali 40:38, hoci premenili iba dva z jedenástich pokusov za tri body.Slováci začali potvrdzovať úlohu favorita až po zmene strán. Zlepšili defenzívu a najmä vďaka produktívnemu Vladimírovi Brodzianskému si v tretej štvrtine vypracovali desaťbodový náskok (59:49).Hráč španielskeho tímu Obradoiro CAB sa často presadzoval v podkošovom priestore a v treťom dejstve zaťažil konto súpera desiatimi bodmi.Luxemburčania sa však nevzdali a dvoma trojkami po sebe znížili štyri minúty pred koncom svoju stratu na štyri body. Záver duelu si už Slováci postrážili a napokon vyhrali rozdielom ôsmich bodov.Druhý zápas predkvalifikácie MS 2023 odohrajú zverenci Žana Tabaka už o tri dni. V nedeľu si od 21.00 h zmerajú sily s Islandom, ktorý je z tímov B-skupiny najvyššie postaveným mužstvom v rebríčku FIBA.V "krajine gejzírov" sa Slováci dosiaľ naposledy predstavili v súťažnom zápase ešte v septembri 2012 a po veľkej dráme si odviezli tesné víťazstvo 86:84.