Slovenskí branci spolupracujú s poľskými extrémistami, ktorých spájajú s útokom na Ukrajine

Branci mali viaceré školenia a cvičenia

Podpaľačský útok v Užhorode

Spolupráca s Harabinom a extrémistami

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

10.1.2022 (Webnoviny.sk) - Polovojenská skupina Slovenskí branci spolupracuje s poľskými extrémistami spájanými s útokom na Ukrajine s proruským pozadím.Upozornilo na to Investigatívne centrum Jána Kuciaka (ICJK) v spolupráci s projektom Infosecurity a investigatívnymi novinármi z poľskej Nadácie reportérov. Slovenskí branci sa chvália prehlbujúcou sa spoluprácou s poľskou jednotkou Strzelec (Strelec).Spolupráca s poľskými jednotkami Strzelcov umožnila Slovenským brancom zacvičiť si napríklad na strelnici, kde sa im do rúk dostali aj zbrane s ostrými nábojmi.S polovojenskou organizáciou Strzelec najprv Slovenskí branci absolvovali výcvik taktickej medicíny, v novembri 2021 mali ďalšie spoločné cvičenie, školili sa v oblasti „protiteroristických techník”.Členovia vedenia poľskej polovojenskej jednotky Strzelec 2077 Kraków, s ktorou Slovenskí branci spolupracujú, boli v minulosti prepojení s poľskou neofašistickou a prokremeľskou skupinou Falanga, ako aj s prokremeľskou politickou stranou Zmiana.Bývalý veliteľ jednotky navyše sedí vo väzení za podpaľačský útok v ukrajinskom Užhorode, ktorý podľa jeho výpovedí naplánoval a financoval nemecký politik z Alternatívy pre Nemecko (AfD) s výraznými prepojeniami na Kremeľ.„Útok na kultúrne centrum maďarskej menšiny chceli podpaľači hodiť na ukrajinských nacionalistov, čo by zvýšilo napätie medzi Ukrajinou a Maďarskom. Napätie, aké v tom čase podľa expertov mohlo vyhovovať najmä Rusku, ktoré je s Ukrajinou v nevyhlásenej vojne,“ uviedlo ICJK.Investigatívne centrum tiež upozornilo na to, že Slovenských brancov a poľských Strzelcov spája aj to, že obe organizácie majú politické konexie, najmä na pravom okraji spektra.Napríklad v roku 2018 spolupracoval veliteľ Slovenských brancov Peter Švrček so Štefanom Harabinom na príprave manifestu a aj dnes sú tváre Slovenských brancov prepojené aj s extrémistickými pravicovými stranami.