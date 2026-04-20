Pondelok 20.4.2026
Meniny má Marcel
20. apríla 2026
Slovenskí colníci pomohli Poliakom odhaliť organizovanú skupinu a zaistiť viac ako 16 ton tabaku
Slovenskí colníci sa podieľali na úspešnej medzinárodnej operácii v Poľsku, kde odhalili organizovanú skupinu zapojenú do nelegálnej výroby cigariet. Príslušníkom
20.4.2026 (SITA.sk) - Slovenskí colníci sa podieľali na úspešnej medzinárodnej operácii v Poľsku, kde odhalili organizovanú skupinu zapojenú do nelegálnej výroby cigariet. Príslušníkom Kriminálneho úradu finančnej správy sa spolu s poľskými kolegami podarilo zaistiť približne 16,5 tony tabaku a technického vybavenia. Spôsobená škola dosiahla takmer 1,3 milióna eur.
Finančná správa priblížila, že zásah prebiehal v polovici apríla na území Poľska. Okrem obrovského množstva rezaného tabaku, profesionálneho stroja na jeho spracovanie a komponentov na výrobu cigariet, našli aj falšované farmaceutické výrobky. To, na čo slúžili, je ešte stále predmetom vyšetrovania.
Počas operácie zadržali jedného člena organizovanej skupiny. Táto skupina sa zaoberala výrobou tabakových výrobkov bez požadovaných poľských kontrolných známok. Dochádzalo tak k daňovým únikom na spotrebnej dani a vzniku značnej škody na verejných financiách.
Ako finančná správa spresnila, odhadovaná škoda dosiahla približne 5,5 milióna poľských zlotých, čo je takmer 1,3 milióna eur. V prípade aj naďalej prebiehajú procesné úkony. Poľské orgány pritom nevylučujú aj ďalšie zadržania.
Zdroj: SITA.sk - Slovenskí colníci pomohli Poliakom odhaliť organizovanú skupinu a zaistiť viac ako 16 ton tabaku © SITA Všetky práva vyhradené.
