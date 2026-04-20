Pondelok 20.4.2026
Meniny má Marcel
20. apríla 2026
Opozíciu neprekvapuje, že Pellegrini stopol kľúčovú otázku referenda, vidí za tým politickú motiváciu
Rozhodnutie prezidenta Petra Pellegriniho nevyhlásiť referendum o predčasných parlamentných voľbách, napriek viac ako 300-tisíc podpisom občanov, otvára ...
20.4.2026 (SITA.sk) - Rozhodnutie prezidenta Petra Pellegriniho nevyhlásiť referendum o predčasných parlamentných voľbách, napriek viac ako 300-tisíc podpisom občanov, otvára nielen politickú, ale aj širšiu spoločensko-ekonomickú diskusiu o efektívnosti referend, nákladoch na priame rozhodovanie a stabilite podnikateľského prostredia.
Prezident svoje rozhodnutie oprel o staršie stanovisko Ústavného súdu SR, podľa ktorého nie je možné skrátiť volebné obdobie referendom bez predchádzajúcej zmeny ústavy. Opozičné strany reagovali rozdielne, no v jednom sa zhodujú, a to že výsledná podoba referenda, ktorá zostala bez otázky predčasných volieb, stráca podľa nich význam aj efektívnosť.
Predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová označila postup prezidenta za politicky motivovaný a kritizovala aj načasovanie. „Termín referenda stanovil na začiatok letných prázdnin, kedy už najmä rodiny s deťmi majú naplánované dovolenky a prezident veľmi dobre vie, že referendum počas letných prázdnin je odsúdené na neúspech,“ uviedla.
Zároveň však upozornila na ekonomický rozmer celej situácie, keď spochybnila účelnosť vynaložených verejných zdrojov. „Referendum, ktoré prezident zredukoval na dve otázky, je v tejto forme zbytočné a 10 miliónov v čase konsolidácie by sa dalo využiť aj lepšie,“ povedala Remišová.
Podobnú líniu argumentácie, hoci z iného uhla pohľadu, zvolilo aj Hnutie Slovensko. Jeho líder Igor Matovič pripomenul právne limity celého procesu. „Od začiatku sme upozorňovali, že existuje zásadné stanovisko Ústavného súdu, ktoré znemožňuje konanie referenda o skrátení volebného obdobia, takýmto spôsobom,“ uviedol Matovič.
Súčasne poukázal na politickú nekonzistentnosť prezidenta. „Peter Pellegrini dnes hovorí, ako si váži názor ľudí, ale keď mal možnosť, prikázal svojim poslancom hlasovať proti zmene ústavy, ktorá by umožnila referendum o skrátení volebného obdobia,“ pokračoval. Podľa Matoviča ide o zásadný rozpor medzi deklarovaným rešpektom k verejnosti a reálnymi krokmi, pričom upozornil aj na riziko nízkej účasti. „Mrzí nás, že referendum zostalo oklieštené. Obávame sa, že pri týchto otázkach príde málo ľudí a referendum nebude platné,“ povedal Matovič.
Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) pristúpilo k situácii pragmatickejšie a zdôraznilo predovšetkým právny rámec. Podľa podpredsedu hnutia Viliama Karasa bolo rozhodnutie očakávané. „Kresťanskodemokratické hnutie opakovane upozorňovalo, že referendum o skrátení volebného obdobia bez predchádzajúcej zmeny ústavy nie je v zmysle rozhodnutia Ústavného súdu SR možné,“ informoval Karas.
Zároveň však aj KDH spochybnilo ekonomickú racionalitu referenda v jeho súčasnej podobe, keďže zostávajúce otázky podľa nich predstavujú štandardné politické témy, ktoré možno riešiť legislatívnou cestou bez dodatočných nákladov.
Zvyšné témy referenda, najmä zrušenie doživotných rent pre politikov a posilnenie boja proti korupcii prostredníctvom obnovy špecializovaných inštitúcií, sa zároveň posúvajú z roviny priamej demokracie do politických programov strán. Hnutie Slovensko ich už explicitne deklarovalo ako podmienky vstupu do budúcej vlády, pričom Matovič zdôraznil širší záber navrhovaných zmien.
„Chceme zrušiť doživotné renty úplne a aj pre prezidenta. Nevidíme najmenší dôvod, aby mali ešte navyše ďalšie výhody,“ hlása Matovič. Podľa neho ide o snahu pretaviť podporu státisícov podpisov do konkrétnych politických krokov po voľbách.
Progresívne Slovensko vníma rozhodnutie prezidenta ako politicky motivované a v prospech vládnej koalície. Predseda Michal Šimečka vyhlásil, že prezident „sa zachoval nie ako hlava štátu, ale ako prezident, ktorý vzišiel z radov tejto vládnej koalície“ a kritizoval, že nevypísal referendum o jednej z otázok bez obrátenia sa na Ústavný súd. Podľa neho ide o obrat oproti jeho predchádzajúcim postojom k referendu, čo označil za dôkaz, že „Pellegrini je stále provládnym politikom“.
PS zároveň spochybnilo aj načasovanie referenda na začiatok prázdnin, ktoré podľa Šimečku „je len ďalším dôkazom, že sa vládu snaží kryť“. Strana napriek tomu vyzýva svojich voličov na účasť a podporu oboch otázok, pričom zdôrazňuje, že boj proti korupcii a zrušenie doživotných rent patria medzi jej kľúčové programové priority a referendum vníma aj ako príležitosť na mobilizáciu opozičných voličov.
Strana Demokrati označila postup prezidenta za politicky motivovaný a v rozpore s vôľou občanov, keďže podľa nej „takmer 400-tisíc ľudí podpísalo referendum, no prezident jednu z otázok svojvoľne zablokoval“. Predseda strany Jaroslav Naď uviedol, že „sme nepočuli vyhlásenie prezidenta, ale čestného predsedu Hlasu“, a kritizoval aj termín referenda počas dovolenkového obdobia.
Demokrati zároveň avizovali podanie na Ústavný súd, keďže podľa Juraja Šeligu prezident „nemal ani len toľko chochmesu, aby sa obrátil na Ústavný súd“, a zdôraznili, že cieľom ich kroku je brániť záujem občanov a preveriť zákonnosť prezidentovho rozhodnutia.
Strana Hlas tvrdí, že možnosť referenda o predčasných voľbách nebola zmarená aktuálnym krokom hlavy štátu, ale už skôr legislatívnym procesom v parlamente. Podľa jej stanoviska „ak niekto natrvalo zobral ľuďom možnosť vyžiadať si referendom predčasné voľby, bol to práve šéf petičného výboru Juraj Šeliga a ďalší ‚demokrati‘ pri hlasovaní o novele ústavy v roku 2023“.
Strana zároveň pripomenula, že rozhodnutie Ústavného súdu znemožnilo skrátenie volebného obdobia referendom, čo je podľa nej záväzné pre každého prezidenta. Hlas zároveň zdôrazňuje, že parlament mal možnosť na tento verdikt reagovať úpravou ústavy, no podľa strany práve poslanci vrátane Juraja Šeligu presadili zmenu, ktorá takúto možnosť vylúčila.
Prezident preto podľa nich postupoval v súlade s právnym stavom. Kritiku opozície označili za pokryteckú, keďže tí, ktorí podľa Hlas-u obmedzili možnosť referenda, dnes rozhodnutie prezidenta spochybňujú.
Zdroj: SITA.sk - Opozíciu neprekvapuje, že Pellegrini stopol kľúčovú otázku referenda, vidí za tým politickú motiváciu © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovenskí colníci pomohli Poliakom odhaliť organizovanú skupinu a zaistiť viac ako 16 ton tabaku
Tragický výbuch na Mukačevskej ulici mieri pred súd, na lavici obžalovaných sedí päť mužov
