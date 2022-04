Slovenskí dobrovoľníci dostali ocenenie za pomoc druhým, Brocková im vyjadrila uznanie a vďaku (foto)

Cena Srdce na dlani

SlovakAid pomáha už desať rokov

6.4.2022 (Webnoviny.sk) - Štátna tajomníčka rezortu diplomacie Ingrid Brocková počas slávnostného oceňovania dobrovoľníkov a dobrovoľníčok na podujatí Dobrovoľník roka 2021 verejne vyjadrila uznanie a vďaku všetkým tým, ktorých aktivity v oblasti pomoci druhým počas minulého roka najviac zarezonovali.V tlačovej správe o tom informoval Komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR). Spomedzi 46 nominovaných bola počas slávnostného večera ôsmym dobrovoľníčkam a dobrovoľníkom udelená cena Srdce na dlani. Štátna tajomníčka Brocková odovzdala ocenenie v kategórii Dobrovoľníčka/dobrovoľník SlovakAid, ktoré získala Ivana Godulová za jej 12-mesačný dobrovoľnícky pobyt v Bosne a Hercegovine v projekte neziskovej organizácie Človek v ohrození.Brocková pripomenula, že Slovensko už desať rokov pod značkou SlovakAid podporuje projekty vysielania dobrovoľníčok a dobrovoľníkov do partnerských republík rozvojovej spolupráce.„Dobrovoľníci sú cez SlovakAid vysielaní najmä do krajín, ktoré sú dlhodobými partnermi slovenskej rozvojovej spolupráce, ako je napríklad Keňa, Moldavsko, Gruzínsko, Libanon či Bosna a Hercegovina. Ale tiež do ďalších krajín, ako je Kambodža, Lesotho a India,“ povedala štátna tajomníčka.Doplnila, že v priebehu desiatich rokov bolo v rámci projektu SlovakAid vyslaných viac ako 250 dobrovoľníkov a ich vyslania boli podporené sumou presahujúcou 1,7 milióna eur.