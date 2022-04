Sľuby o transparentných výberových konaniach Hegerovej vlády ostali iba na papieri, podnikatelia poukázali na viaceré zlyhania

Netransparentné výberové konania

Netransparentné výberové konania

6.4.2022 (Webnoviny.sk) - Vláda postupne rezignuje na prísne a transparentné výberové konania do kontrolných a regulačných orgánov, ktoré sú nevyhnutné pre kvalitu podnikateľského prostredia a vymožiteľnosť práva.V tlačovej správe to konštatujú zamestnávateľské združenia, obchodné a priemyselné komory a podnikateľské asociácie hlásiace sa k Iniciatíve za právny štát (Rule of Law iniciatíva).Ako dodali, veľmi pozitívne vnímali, že Programové vyhlásenie vlády SR deklarovalo ambíciu budovať nezávislé a silné kontrolné inštitúcie, ako aj snahu vlády napĺňať túto ambíciu pri mnohých dôležitých výberových konaniach, ako Úrad pre reguláciu sieťových odvetví Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb , ci Rada Úradu pre verejné obstarávanie „V posledných mesiacoch však badáme, že snaha o dlhodobé a konzistentné napĺňanie tejto ambície sa postupne vytráca, pretože niekoľko nedávnych výberových konaní vzbudilo značné pochybnosti o ich kvalite a transparentnosti. Čím ďalej, tým viac sa preto znižuje počet kandidátov, ktorí o tieto nesmierne dôležité funkcie prejavujú záujem a tým v konečnom dôsledku aj kvalita víťazov týchto výberových konaní," konštatujú podnikateľské subjekty a ich združenia.Príkladom je podľa nich neobsadená pozícia riaditeľa Úradu pre ochranu osobných údajov , alebo výberové konanie na predsedu Protimonopolného úradu (PMÚ) SR.Podnikatelia vnímajú s veľkým znepokojením jednak to, že nový predseda PMÚ doteraz nebol vymenovaný, ale najmä fakt, že práve voľby predsedu tejto inštitúcie neprebiehajú tak transparentne a s takou vážnosť, akú si zaslúžia.„Žiadame vládu, aby pri výbere predsedu PMÚ zabezpečila takú kvalitu výberového procesu, ktorý bude reflektovať jej vlastné záväzky voči výberovým procesom do regulačných orgánov a inštitúcií a význam, ktorý PMÚ reprezentuje pre podnikateľské prostredie, zvlásť pre investorov v prísne regulovaných odvetviach," tvrdia podnikateľské subjekty a ich združenia.Kandidáti na túto pozíciu musia podľa nich nevyhnutne spĺňať nielen prísne odborné ale aj osobnostné kritériá.