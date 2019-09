Slovenskí egyptológovia objavili starovekú prepravnú cestu

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Lukáš Grinaj Ilustračná snímka. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Bratislava 6. septembra - Slovenskí egyptológovia objavili na archeologickej misii v meste Tell el-Retábí zvláštnu štruktúru. Predpokladajú, že ide o zvyšok prepravnej cesty, po ktorej egyptskí robotníci a vojaci roznášali stavebný materiál. TASR o tom informovala hovorkyňa Slovenskej akadémie vied (SAV) Monika Hucáková.Štruktúra pozostáva z pásu hlinenej maltoviny širokého necelé dva metre a hrubého asi dvadsať centimetrov. "Tiahne sa pozdĺž vnútornej strany hradby, s odstupom tiež asi dva metre. Maltovina je vo vnútri vystužená vrstvou nepravidelných zelenkastých nepálených tehiel,“ opísal Jozef Hudec z Ústavu orientalistiky Slovenskej akadémie vied.Odborníci predpokladajú, že cestu nevyužívali na ťahanie nákladu, ale tehly po nej nosili pešo robotníci a vojaci. Nenašli na nej totiž žiadne stopy po ťahaní nákladu ako pri predošlých objavoch. Prepravcovia mohli využívať závesnú tyč na šiju, ktorú v dobe Ramesseho III poznali už viac ako tisíc rokov.Cestu objavili vedci z poľsko-slovenskej archeologickej misie pri výskume hradby pevnosti z doby faraóna Ramesseho III. Výskum na Tell el-Retábí pokračuje do 29. septembra 2019. Zúčastňujú sa na ňom odborníci z Ústavu orientalistiky SAV a Ústavu pre orientálnu a európsku archeológiu ÖAW.